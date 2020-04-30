"У мене взагалі страхів нема": Тищенко про участь у виборах мера Києва
Нардеп Микола Тищенко розповів, чи балотуватиметься у мери столиці. За словами Тищенка, це рішення має ухвалити президент та партія "Слуга народу".
За словами Тищенка, з чинним мером столиці Віталієм Кличком у нього виключно робочі відносини. Конкуренції з главою Києва нардеп не боїться, інформує НВ.
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Я взагалі борець за своєю природою, за визначенням. Крім того, що я займався боротьбою в юності, я за духом воїн. У мене взагалі страхів немає. Я не те, що готовий, я завжди готовий. Тому говорити і применшувати мої бойові якості, – це дивно, щонайменше,
– повідомив Тищенко.
Тищенко не підтверджує своєї участі у виборах, проте має чим дорікнути чинному мерові. Нардеп та ресторатор критикує Кличка за "цвітіння ларьків на Хрещатику" та відсутність генерального плану забудови Києва.
Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться у жовтні 2020 року. У січні ЗМІ повідомляли, що "Слуга народу" розглядає кілька кандидатів на посаду мера Києва. Серед них, зокрема, Олександр Ткаченко та Микола Тищенко.
Що відомо про скандал з рестораном Тищенка?
- Журналісти Bihus.info зафіксували, що у ресторан "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжують приходити гості під час карантину.
- Сам Тищенко пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
- Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
- "Головний радикал" Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".