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      "У мене взагалі страхів нема": Тищенко про участь у виборах мера Києва

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      Тищенко розповів про участь у виборах мера Києва у жовтні 2020
      Микола Тищенко / Главком

      Нардеп Микола Тищенко розповів, чи балотуватиметься у мери столиці. За словами Тищенка, це рішення має ухвалити президент та партія "Слуга народу".

      За словами Тищенка, з чинним мером столиці Віталієм Кличком у нього виключно робочі відносини. Конкуренції з главою Києва нардеп не боїться, інформує НВ.

      До теми Тищенко і його "Велюр": які ціни у ресторані, що приваблює VIP-гостей навіть у карантин

      Я взагалі борець за своєю природою, за визначенням. Крім того, що я займався боротьбою в юності, я за духом воїн. У мене взагалі страхів немає. Я не те, що готовий, я завжди готовий. Тому говорити і применшувати мої бойові якості, – це дивно, щонайменше,
      – повідомив Тищенко.

      Тищенко не підтверджує своєї участі у виборах, проте має чим дорікнути чинному мерові. Нардеп та ресторатор критикує Кличка за "цвітіння ларьків на Хрещатику" та відсутність генерального плану забудови Києва.

      Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться у жовтні 2020 року. У січні ЗМІ повідомляли, що "Слуга народу" розглядає кілька кандидатів на посаду мера Києва. Серед них, зокрема, Олександр Ткаченко та Микола Тищенко.

      Що відомо про скандал з рестораном Тищенка?

      • Журналісти Bihus.info зафіксували, що у ресторан "Велюр", який належить Миколі Тищенку, продовжують приходити гості під час карантину.
      • Сам Тищенко пояснив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.
      • Правоохоронці перевірили інформацію ЗМІ про те, що ресторан "Велюр" Миколи Тищенка приймає відвідувачів.
      • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що поліція прибула туди "зокрема, з ініціативи депутатів" та наголосив, що партія не покриватиме порушення колеги.
      • "Головний радикал" Олег Ляшко зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Віталій Кличко Місцеві вибори 2020 Новини Києва Микола Тищенко
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