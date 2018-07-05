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У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді

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Досі непросто бути в Україні чесним суддею серед недоброчесних колег. Особливо, якщо доводиться приймати рішення проти них самих. Історія наших сьогоднішніх лауреатів могла б залишитися в межах того ж сумного стандарту. Але цього разу на захист доброчесного судді став Верховний Суд.

Тож погляньмо на цю історію уважніше.

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Це — голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Суддя Павло Вовк
Суддя Павло Вовк

У нього є елітні годинники, колекції картин, монет і марок та інше цінне майно. Загалом – на 850 тисяч гривень. І ще 30 тисяч доларів і 20 тисяч євро готівкою. Також він має автомобіль преміум-класу і любить подорожувати. Його рекорд — 33 закордонні мандрівки за три роки роботи суддею.

Чого немає у Павла Вовка? Житла, бо дві надані державою квартири він приватизував, але одну подарував синові, а іншу — продав. Тому змушений жити у чималенькому заміському маєтку колишньої дружини, що, мабуть, соромиться зазначати у декларації.

А от чого по-справжньому немає у Павла Вовка — так це посади судді нового Верховного Суду. Невідповідність способу його життя суддівській посаді помітила і зафіксувала в офіційному висновку Громадська рада доброчесності. Вища кваліфікаційна комісія суддів закрила на це очі й не виключила одіозного суддю з конкурсу до Верховного Суду. Але Павло Вовк, оцінивши перспективи, сам знявся з конкурсу. Втім, це не врятувало його від прискіпливої уваги Національного антикорупційного бюро.

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Розслідування НАБУ стосується можливого незаконного збагачення і неправдивого декларування. А обшук НАБУ застав суддю Вовка в будинку екс-дружини. Це зміцнило підозру, що розлучення подружжя було фіктивним — лише частиною схеми для отримання нерухомості.

Як думаєте, чи відбилося все це на роботі Павла Вовка? Аж ніяк. Суддя, який знявся з конкурсу до Верховного Суду через інформацію про власну недоброчесність і потрапив у фокус НАБУ, продовжує керувати судом.

Та цього антигероя, звісно, знайшла наша антинагорода. Антипремію "Не.Честь тижня" за незаконне збагачення і участь у схемах, щоб його приховати, отримує голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.


Антипремію "Не.Честь тижня" за незаконне збагачення отримав Павло Вовк

Лауреат нашої сьогоднішньої премії — той, хто не побоявся дати НАБУ дозвіл на обшуки у судді Вовка. Знайомтесь – суддя Галицького районного суду Львова Віталій Радченко.


Суддя Віталій Радченко

У травні минулого року детективи НАБУ звернулись до суду із клопотанням про обшуки у Вовка. Суддя Радченко вивчив надані ними матеріали і частково задовольнив клопотання.

Гадаєте, просто зробив свою роботу, і за це йому нічого не було? Аякже. Після обшуку у голови Окружного адміністративного суду Києва його заступник подав скаргу на суддю Радченка до Вищої ради правосуддя. За цією скаргою ВРП винесла занадто принциповому судді сувору догану. При цьому ВРП не взяла до уваги, що сам Павло Вовк не подавав жодних скарг до НАБУ, прокуратури чи суду, й не вимагав повернення вилученого під час обшуку майна.

Суддя Радченко спробував оскаржити винесену догану, але ВРП залишила своє рішення без змін. Та суддя Радченко не зупинився і подав позов до Верховного Суду, який визнав його вимогу справедливою і скасував рішення ВРП.

Хочемо вірити, що після цього тиск на суддю, який прийняв законне рішення за клопотанням НАБУ, припиниться. А поки — вручаємо йому відзнаку.

Премію "Честь тижня" за законне рішення і відмову покривати порушення іншого судді отримує суддя Галицького районного суду Львова Віталій Радченко.

Суддя Віталій Радченко
Суддя Віталій Радченко отримав нашу премію "Честь тижня"

Закінчуємо рубрику на переможній ноті. Але пам’ятаємо, що ця історія ще матиме продовження.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут

Автор: Ірина Шиба
Теги: Новини України Корупція Судді
Джерело: 24 канал
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