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      У мене є можливість повернутися у Бразилію, але буде важко покинути Україну , – новачок "Динамо"

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      Буено розповів, чи покине Динамо
      Буено розповів, чи покине Динамо / Divulgação/Dínamo de Kiev

      Бразильський півзахисник "Динамо" Вітор Буено, орендований киянами у "Сантоса" до літа 2020 року, розповів, чи планує покидати клуб. 24-річний футболіст провів лише три матчі за першу команду в цьому сезоні й розчарований, що головний тренер Олександр Хацкевич не довіряє йому.

      "Я сподівався, що зіграю більше. Адже я перебрався в "Динамо" тільки з тієї причини, що не грав у "Сантосі". Не знаю, що сталося, адже тренер киян зі мною не розмовляв з цього приводу. Так, я не говорю англійською, тому важко спілкуватися, треба кликати перекладача", – заявив футболіст в інтерв'ю GloboEsporte.com.

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      "Зміна команди? Думаю, я в тому віці, коли мені потрібно грати. Не знаю, чи буде у мене постійна ігрова практика в "Динамо" – вся надія на тренера. Але він ледь дивиться на мене, не знаю навіть, що відбувається", – сказав бразилець.

      "Я довго відновлювався після травми, повернувся на поле в минулому році й провів понад 20 матчів. Час грати! Це може бути даремно витрачений талант, але я не здамся. У мене були деякі пропозиції з Бразилії, які ми аналізували. Я думаю, що буде важко покинути Україну й повернутися до Бразилії, але така можливість є, так. На жаль, не можу сказати, які команди мною цікавилися, але від них були тільки запити", – додав Буено.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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