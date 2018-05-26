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"У мене є мрія": у Києві активісти "спалили" посольство Росії під час акції Free Sentsov or die

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Акція під будівлею посольства РФ
Акція під будівлею посольства РФ / 24 Канал

В ніч проти 26 травня під посольством Росії зібралися активісти з вимогою звільнити політв'язнів, які незаконно утримують на території РФ.

Будівлю підсвітили проекцією з язиками полум'я та фотографіями незаконно ув'язнених українців, зокрема й Олега Сенцова.

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Відео акції під посольством Росії у Києві

Кінорежисер голодує за російськими ґратами вже 13-й день. І поставив умову – голодуватиме, поки не звільнять усіх 64-ох ув'язнених українців.

На знак солідарності цього тижня почав голодувати і колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков. Він зник торік у серпні, за місяць його знайшли в російському СІЗО у Брянську. Крім того, на знак протесту вже понад 2 місяці голодує кримський фермер, активіст Володимир Балух.

На проблему відреагували і в Євросоюзі. Так, представник Парламентської асамблеї Ради Європи з гуманітарних наслідків збройного конфлікту в Україні Егідіюс Варейкіс закликав негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії до 20 років колонії.

Теги: Новини України Новини Києва Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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