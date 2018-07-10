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У мережі гостро розкритикували Кортні Кардашян за материнські обов'язки

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Кортні Кардашян на відпочинку в Італії
Кортні Кардашян на відпочинку в Італії / Фото із соцмереж

Сімейство Кардашян – одне з найбільших прихильників соціальних мереж. Та інколи чимала увага людей обертається проти зірок. Так, користувачі мережі дорікнули Кортні Кардашян, що вона погано виконує свої материнські обов'язки.

Мільйони людей щодня ставлять вподобання на дописах членів сім'ї Кардашян, а тисячі з них пишуть захоплені відгуки у коментарях. Відтак знаменитості регулярно показують кадри зі свого буденного життя та відпочинку. Проте не завжди опубліковані фото сприймають позитивно.

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На нещадну критику наткнулась Кортні Кардашян, яка показала знімки з тривалого відпочинку в Італії. Зірка відправилась до сонячної країни з молодим бойфрендом та трьома дітьми: 8-річним Мейсоном, 6-річною Пенелопою та 3-річним Рейном. На фото, яке викликало обурення, модель сидить на яхті та їсть шматок фокачі, стверджуючи, що це її денна норма. Однак прихильників цікавило питання, хто займається її дітьми в цей час. 

Хто сидить з вашими дітьми, коли ви відпочиваєте з бойфрендом? Ви погана мама,
– написав один з хейтерів. 

Окрім цього, користувачі мережі дорікнули, що Кортні занадто багато часу приділяє 25-річному Юнесу, натомість зовсім не дбає про своїх дітей. Зірка одразу ж відреагувала на шквал критики та докорів. 

"Мій син фотографував, а двоє інших дітей сиділи за столом навпроти мене. Дуже дякую за турботу", – написала Кортні Кардашян. 

 

На підтвердження своїх слів наступне фото зірка опублікувала з сином. Кортні щасливо позувала з дитиною на фоні колоритного італійського бару. Варто зазначити, що це не єдиний знімок її дітей з 3-тижневого відпочинку. Відтак прихильники родини Кардашян одразу ж стали на захист молодої мами. 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Діти відпочинок
Джерело: 24 Канал
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