02:07
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
14°C 10°C
  • вівторок
    18°C 12°C
  • середа
    23°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У мережі кепкують з Кім Чен Ина, який ледь не застряг у російському авто: фото

506 Читать новость на русском
Кім Чен Ин у російському авто ВАЗ LADA Priora
Кім Чен Ин у російському авто ВАЗ LADA Priora / Фото з соціальних мереж

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час поїздки до військової частини на острові у Жовтому морі мало не застряг в автомобілі російського виробництва ВАЗ LADA Priora. Цей факт і його фотодокази викликали у мережі хвилю глузувань.

Про це на своїй сторінці в Twiter повідомив російський блогер Рустем Адагамов.

"Тут днями шановний вищий керівник, товариш Кім Чен Ин інспектував військову частину 1524 КНА у віддаленому районі на островах у Жовтому морі і потрапив у соцмережі завдяки фотографіям поїздки на побитій життям ВАЗівській "Пріорі", – мовиться у повідомленні блогера.

Читайте також: Суть зустрічі Трампа з Кім Чен Ином показали в дотепних карикатурах

 

Теги: Новини політики Транспорт Авто Новини Росії Курйозні новини Кім Чен Ин КНДР
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
1 липня, 22:00 Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
3429
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 липня, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 822
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 липня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 515
Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
1 липня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
502
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
1 липня, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 435
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук