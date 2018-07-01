У мережі кепкують з Кім Чен Ина, який ледь не застряг у російському авто: фото
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час поїздки до військової частини на острові у Жовтому морі мало не застряг в автомобілі російського виробництва ВАЗ LADA Priora. Цей факт і його фотодокази викликали у мережі хвилю глузувань.
Про це на своїй сторінці в Twiter повідомив російський блогер Рустем Адагамов.
"Тут днями шановний вищий керівник, товариш Кім Чен Ин інспектував військову частину 1524 КНА у віддаленому районі на островах у Жовтому морі і потрапив у соцмережі завдяки фотографіям поїздки на побитій життям ВАЗівській "Пріорі", – мовиться у повідомленні блогера.
Читайте також: Суть зустрічі Трампа з Кім Чен Ином показали в дотепних карикатурах
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі