У мережі кепкують з Кім Чен Ина, який ледь не застряг у російському авто: фото

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час поїздки до військової частини на острові у Жовтому морі мало не застряг в автомобілі російського виробництва ВАЗ LADA Priora. Цей факт і його фотодокази викликали у мережі хвилю глузувань.

Про це на своїй сторінці в Twiter повідомив російський блогер Рустем Адагамов.

"Тут днями шановний вищий керівник, товариш Кім Чен Ин інспектував військову частину 1524 КНА у віддаленому районі на островах у Жовтому морі і потрапив у соцмережі завдяки фотографіям поїздки на побитій життям ВАЗівській "Пріорі", – мовиться у повідомленні блогера.

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Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской «Приоре». :- ) pic.twitter.com/n0Rw1ZpvQ9 — Рустем Адагамов (@adagamov) 1 июля 2018 г.

Здесь еще фото из той поездки: https://t.co/DOuO7LVXsD — Рустем Адагамов (@adagamov) 1 июля 2018 г.

Вот мужик простой — Notarius (@NNotarius) 1 июля 2018 г.

Он её посаженную на Кавказе как будто купил — Абдул (@AbuKitun) 1 июля 2018 г.