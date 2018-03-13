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У мережі обговорюють пальці Кейт Міддлтон: фото

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Кейт Міддлтон вразила пальцями однакової довжини
Кейт Міддлтон вразила пальцями однакової довжини

Британська газета The ​​Daily Mail опублікувала на першій сторінці знімок рук герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон крупним планом. Журналістам видання здалося, що пальці Кейт виглядають дивно – вони однакової довжини.

Знімок був зроблений під час візиту Міддлтон початкової школи в Оксфорді. Герцогиня тримала в руках маленький чорний клатч. Журналісти The Daily Mail, що її пальні виглядають незвично.

"На фотографії помітно, що три її пальці майже однакової довжини. У більшості людей середній палець довший, ніж вказівний і безіменний, а у неї вони практично однакові!" – йдеться у статті газети.

Вам також здається, що у Кейт Міддлтон пальці однакової довжини?

Після публікації у мережі з’явилося багато жартів, де люди задаються питанням "Чому всі пальці Кейт Міддлтон однакової довжини?".

"У мене ідея, ми можемо написати про те, що у Кейт пальці однакового розміру".

"Але вони не однакові".

"Доведи це".

"Якщо намалювати навколо них прямокутник, вони не будуть торкатися однієї лінії".

"Ми все одно це надрукуємо".

Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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