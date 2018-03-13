У мережі обговорюють пальці Кейт Міддлтон: фото
Британська газета The Daily Mail опублікувала на першій сторінці знімок рук герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон крупним планом. Журналістам видання здалося, що пальці Кейт виглядають дивно – вони однакової довжини.
Знімок був зроблений під час візиту Міддлтон початкової школи в Оксфорді. Герцогиня тримала в руках маленький чорний клатч. Журналісти The Daily Mail, що її пальні виглядають незвично.
"На фотографії помітно, що три її пальці майже однакової довжини. У більшості людей середній палець довший, ніж вказівний і безіменний, а у неї вони практично однакові!" – йдеться у статті газети.
Вам також здається, що у Кейт Міддлтон пальці однакової довжини?
Після публікації у мережі з’явилося багато жартів, де люди задаються питанням "Чому всі пальці Кейт Міддлтон однакової довжини?".
"У мене ідея, ми можемо написати про те, що у Кейт пальці однакового розміру".
"Але вони не однакові".
"Доведи це".
"Якщо намалювати навколо них прямокутник, вони не будуть торкатися однієї лінії".
"Ми все одно це надрукуємо".