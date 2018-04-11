У мережі обговорюють спільне фото Бреда Пітта та професорки Нері Оксман

Західні таблоїди активно обговорюють чутки про роман американського актора Бреда Пітта з 42-річною професоркою Нері Оксман.

Як виявилося, пара знайома більше півроку. Одна зі студенток у листопаді 2017-го року виклала в Instagram груповий знімок з Піттом, який зробили в лабораторії Нері, пише The Daily Mail.

Бред Пітт із студентами

На іншому кадрі, вже видаленому з мережі, актор та професорка стоять поруч.

Бред Пітт з Нері Оксман

Нагадаємо, як пишуть ЗМІ, саме пристрасть до архітектури поєднала Пітта й Оксман. Проте джерела, наближені до пари, наразі неохоче коментують їх стосунки.

Нері Оксман на обкладинці журналу

Також у мережі обговорювали возз’єднання Бреда Пітта та Дженіфер Еністон, з якою він був одружений.