У мережі обговорюють спільне фото Бреда Пітта та професорки Нері Оксман
Західні таблоїди активно обговорюють чутки про роман американського актора Бреда Пітта з 42-річною професоркою Нері Оксман.
Як виявилося, пара знайома більше півроку. Одна зі студенток у листопаді 2017-го року виклала в Instagram груповий знімок з Піттом, який зробили в лабораторії Нері, пише The Daily Mail.
Бред Пітт із студентами
На іншому кадрі, вже видаленому з мережі, актор та професорка стоять поруч.
Бред Пітт з Нері Оксман
Нагадаємо, як пишуть ЗМІ, саме пристрасть до архітектури поєднала Пітта й Оксман. Проте джерела, наближені до пари, наразі неохоче коментують їх стосунки.
Нері Оксман на обкладинці журналу
Також у мережі обговорювали возз’єднання Бреда Пітта та Дженіфер Еністон, з якою він був одружений.
Джерело: 24 Канал
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