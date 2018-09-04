21:37
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У мережі обговорюють ймовірний роман Кім Кардашян з репером Дрейком: деталі

283 Читать новость на русском
Кім Кардашян та Дрейк
Кім Кардашян та Дрейк / Metro

Популярній зірці реаліті-шоу Кім Кардашян приписують роман з репером Дрейком. На цю думку користувачів мережі наштовхнули слова пісень артиста.

Мережа вибухнула хвилею запеклих обговорень: між Кім Кардашян та Дрейком є романтичні стосунки. Як повідомляє E Online, першим своє припущення опублікував Тайлер Моррісон.

Читайте також: Кім Кардашян показала улюблену позу на пляжі: пікантне фото

Дрейк вже кілька місяців розповідає нам, що він має роман з Кім, а ми просто не чули його,
– зазначив Тайлер Моррісон. 

Користувач мережі провів своє розслідування та виявив факти, які можуть і справді вказувати на роман двох знаменитостей. Тайлер Моррісон зазначив, що слова популярної пісні "Kiki, do you love me?" – про зірку реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Виявилось, що Кікі – це прізвисько Кім, яке використовують її родичі. Окрім цього, так знаменитість назвала один з відтінків своєї лінії помад.

Також Тайлер Моррісон проаналізував, де живуть знаменитості і виявив, що вони – сусіди. Ба більше, у пісні "Sicko Mode" Дрейк співає, що "проїхав вниз по кварталу". Як виявилось, саме такий шлях потрібно подолати, щоб добратись від будинку Дрейка до Кім. 


Відстань між будинками Дрейка та Кім 

Наразі ані Дрейк, ані Кім Кардашян не прокоментували бурхливі припущення користувача соцмереж. Однак у ЗМІ припускають, що розслідування Тайлера Моррісона може бути правдивим.

Теги: Музика LifeStyle Кім Кардашян Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
сьогодні, 20:01 Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сьогодні, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні, 18:11 Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
10544
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сьогодні, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук