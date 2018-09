У мережі обговорюють ймовірний роман Кім Кардашян з репером Дрейком: деталі

Популярній зірці реаліті-шоу Кім Кардашян приписують роман з репером Дрейком. На цю думку користувачів мережі наштовхнули слова пісень артиста.

Мережа вибухнула хвилею запеклих обговорень: між Кім Кардашян та Дрейком є романтичні стосунки. Як повідомляє E Online, першим своє припущення опублікував Тайлер Моррісон.

Дрейк вже кілька місяців розповідає нам, що він має роман з Кім, а ми просто не чули його,

– зазначив Тайлер Моррісон.

Користувач мережі провів своє розслідування та виявив факти, які можуть і справді вказувати на роман двох знаменитостей. Тайлер Моррісон зазначив, що слова популярної пісні "Kiki, do you love me?" – про зірку реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Виявилось, що Кікі – це прізвисько Кім, яке використовують її родичі. Окрім цього, так знаменитість назвала один з відтінків своєї лінії помад.

Також Тайлер Моррісон проаналізував, де живуть знаменитості і виявив, що вони – сусіди. Ба більше, у пісні "Sicko Mode" Дрейк співає, що "проїхав вниз по кварталу". Як виявилось, саме такий шлях потрібно подолати, щоб добратись від будинку Дрейка до Кім.



Відстань між будинками Дрейка та Кім

Наразі ані Дрейк, ані Кім Кардашян не прокоментували бурхливі припущення користувача соцмереж. Однак у ЗМІ припускають, що розслідування Тайлера Моррісона може бути правдивим.