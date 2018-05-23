У мережі оприлюднили фото чоловіка, який на Львівщині палив державні прапори: він хоче в Росію

У мережі опублікували фото чоловіка, який 22 травня у Городку на Львівщині спалив 2 державні прапори біля пам'ятника жертвам репресій. Окрім цього, стало відомо, чому зловмисник вирішив спаплюжити національну символіку.

Про те, чому 31-річний затриманий вирішив поглумитися над прапорами, пояснив на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Михайло Апостол.

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Ця істота зараз у відділку поліції і слова, які він сказав, щоб пояснити свій вчинок були: "Я не люблю Україну, хочу жить в Росії"... Ось такі люди є поміж нас. Будьмо пильні,

– написав активіст.

Зазначимо, що зловмисником виявився 31-річний чоловік, зареєстрований у Сумській області.

Його фото на своїй сторінці у Facebook опублікував депутат Городоцької районної ради Олег Божик.



31-річний чоловік із Сумщини спалив національні стяги у Городку на Львівщині

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 22 травня, у Городку на Львівщині невідомий чоловік спалив 2 державні прапори України біля пам'ятника жертвам репресій.