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У мережі оприлюднили обурливі фото траси до курортного Очакова: людей шокував стан дороги

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На знімках видно жахливий стан дороги Очаків – Миколаїв
На знімках видно жахливий стан дороги Очаків – Миколаїв / фото з соцмереж

У мережі опублікували фото траси Очаків – Миколаїв. На знімках видно жахливий стан дороги. Користувачі соцмереж занепокоєні, що бездіяльність влади та комунальників у питанні ремонту може коштувати людських життів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Звірик.

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І знову про наболіле! Траса Очаків – Миколаїв, виїзд на Одеську трасу. Одну яму, через яку трапилася аварія, "товсті дядьки" залатали. А ось – ями, які розташовані неподалік того місця! Мені цікаво, ви вже на вертольотах літаєте з Очакова до Миколаєва? Чи не бачите ситуацію?
– зазначив чоловік.

Він додав, що такі ями на дорозі, особливо в темну пору доби, можуть призвести до летальних випадків.

 

Теги: Новини України Дороги Новини Миколаєва
Джерело: 24 канал
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