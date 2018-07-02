У мережі оприлюднили обурливі фото траси до курортного Очакова: людей шокував стан дороги
У мережі опублікували фото траси Очаків – Миколаїв. На знімках видно жахливий стан дороги. Користувачі соцмереж занепокоєні, що бездіяльність влади та комунальників у питанні ремонту може коштувати людських життів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Звірик.
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І знову про наболіле! Траса Очаків – Миколаїв, виїзд на Одеську трасу. Одну яму, через яку трапилася аварія, "товсті дядьки" залатали. А ось – ями, які розташовані неподалік того місця! Мені цікаво, ви вже на вертольотах літаєте з Очакова до Миколаєва? Чи не бачите ситуацію?
– зазначив чоловік.
Він додав, що такі ями на дорозі, особливо в темну пору доби, можуть призвести до летальних випадків.
Джерело: 24 канал
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