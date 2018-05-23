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У мережі опубліковано скандальну інтимну сцену з Меган Маркл: відео

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Опубліковано чергову інтимну сцену із Меган Маркл
Опубліковано чергову інтимну сцену із Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

Дружина принца Гаррі Меган Маркл до королівського весілля знімалася в американського серіалі "Форс-мажори", де показано безліч секс-сцен з нею.

В пілотної серії ремейку серіалу "90210", який був показаний по телеканалу CW у 2008-му, в Меган була невеличка роль без слів, яку у титрах позначили як "красива дівчина, яку застали за м*нетом у машині", пише GQ.

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Відомо, що королівська родина спробувала прибрати з мереж усі інтимні сцени за участі нинішньої дружини принца Гаррі. Проте багато відео залишилися опублікованими на сторінках видань.

Дивіться відеофрагмент із Меган Маркл в серіалі "90210":

 

Нагадаємо, Меган Маркл та принца Гаррі побралися 19 травня. Усі, хто слідкував за королівським весілля, ймовірно помітили незадоволений вигляд королеви Єлизавети II – бабусі принца Гаррі, яка впродовж всієї служби сиділа понурою та жодного разу не усміхнулась. Схоже, вона не надто схвалює вибір свого внука та й нові деталі церемонії, які ввела Меган Маркл у своє весілля, теж не надто сподобались Її Величності.


Фото з весілля Меган Маркл і принца Гаррі

Теги: LifeStyle Великобританія Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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