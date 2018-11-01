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      У мережі опублікували перше фото зі зйомок заключного сезону "Гри престолів"

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      "Гра престолів" 8 сезон: перше офіційне фото
      "Гра престолів" 8 сезон: перше офіційне фото / Фото з вільних джерел

      "Гра престолів" за кілька років став одним із найпопулярніших серіалів. Прихильники з усього світу очікують на заключні серії фентезійної історії. Наразі у мережі з'явилося перше офіційне фото зі зйомок 8 сезону.

      Знімок опублікували у журналі Entertainment Weekly. На фото зображені Дейенеріс Таргарієн і Джон Сноу, які обіймають один одного. Герої серіалу, яких зіграли Емілія Кларк та Кіт Герінгтон, позували перед камерою у Північній Ірландії, де відбувались зйомки останнього 8 сезону. 

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      Для прихильників серіалу таке фото стало найбільшою інтригою. Все тому, що, за сюжетом, Дейенеріс Таргарієн і Джон Сноу закохались один в одного, не знаючи, що є родичами. Тому мільйони кіноманів запідозрили, що так творці серіалу натякають на продовження їхньої історії кохання. 


      "Гра престолів": офіційне фото зі зйомок 8 останнього сезону

      Голлівудські актори розповіли журналістам, як проходив процес створення фентезійної саги. Зокрема, упродовж 10 місяців знаменитості працювали над 6 останніми епізодами, відтак зйомки були досить виснажливими.

      Це було нещадно. Сцени, які 5 років тому ми знімали всього за один день, тепер займали 5 днів. Вони (творці "Гри престолів", – 24 канал) хочуть, щоб все було правильно,
      – розповів Кіт Герінгтон.

      Слова колеги підтвердила і Емілія Кларк. "Мати драконів" додала, що заключний сезон за якістю зйомок та костюмів буде значно кращим, аніж всі попередні.

      "Перевірка (камер, – 24 канал) займає більше часу, костюми значно кращі, волосся і макіяж трохи точніші – кожен вибір, діалог, позиція, дає враження, що "це воно". Все відчувається більш інтенсивно", – зізналась Емілія Кларк.

      Варто зазначити, що сюжет останнього 8 сезону "Гри престолів" залишається однією з найобговорюваніших тем серед кіноманів. Прихильники зможуть побачити завершення саги влітку 2019 року.

      Що таке "Гра престолів"?
      Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

      Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
      Джерело: 24 Канал
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