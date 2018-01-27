У мережі показали фото дівчат, які виноситимуть таблички під час бою Усик – Брієдіс (18+)

У ніч з 27 на 28 січня у столиці Латвії Ризі відбудеться бій між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майрісом Брієдісом, які позмагаються у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії WBSS. Таблички на ринг будуть виносити одразу чотири красуні.

Про це пише "Сегодня".

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Під час бою глядачів розважатимуть спеціальні дівчата – ринг-гьорлз. Чотири красуні-брюнетки Емма, Кендалл, Люсі і Сара будуть виносити таблички з номерами раундів.

Сара Беверлі – директор модельного агентства. Дівчина сама не раз потрапляла на обкладинки глянцевих журналів і вважає спільне фото з Володимиром Кличком – найкращим в її житті.

Кендалл Ебігейл – інструктор з йоги, переможниця конкурсу Міс купальник в США і у Великобританії. Дівчина стверджує, що має 10-річний досвід в будівельній інженерії.

Люсі Кларк регулярно з'являється на боксерських заходах, але не любить багато уваги.

Емма Мілтон – досить популярна у Великобританії і має понад 20 тисяч підписників в Instagram. Про неї заговорили після того, як в мережі з'явилися її фото з відпочинку в компанії футболіста молодіжної збірної Англії Нейтана Редмонда.

До слова, за усіма найцікавішими подіями щодо бою Усик – Брієдіс стежте у нашому онлайні.