У мережі показали фото молодого бійця, якого вбив снайпер на Донбасі

У районі Верхньоторецького, на Донецькому напрямку під час виконання службово-бойового завдання загинув боєць батальйону імені генерала Кульчицького Мирослав Сливка.

27 січня на Донбасі загинув боєць Збройних сил України. Воїна застрелив ворожий снайпер.

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Про це повідомляють на сторінці батальйону в Facebook.

"Сьогодні, 27.01.2018 року, під час виконання службово-бойового завдання в зоні проведення АТО загинув наш побратим, військовослужбовець батальйону Сливка Мирослав Миколайович. Керівництво та особовий склад батальйону висловлює глибокі співчуття мамі, рідним і близьким з приводу тяжкої втрати", – йдеться в повідомленні.

Побратими загиблого бійця уточнили, він мав позивний "Монах", а сам родом з Полонного Хмельницької області.



Загиблий на Донбасі боєць Сливка Мирослав