У мережі показали, на що Росія може перетворити окупований Донбас: приголомшливі фото

В інтернеті з'явився фоторепортаж з іще однієї штучно створеної Росією "республіки", а саме Абхазії, яка, на переконання більшості світу, є частиною Грузії, однак де-факто контролюється Кремлем.

Відповідні світлини оприлюднила блогерка lana_sator, пише "Газета.ua".

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За словами фотографа, фото було знято наприкінці 2017 року, який вона хотіла тут провести та відповідно зустріти новий 2018-й.

На кадрах дівчина хотіла показати, як сьогодні живе ця територія, визнана як незалежна держава лише Росією та кількома державами третього світу, відтак мандрівниця виклала у себе в блозі близько 100 фотографій об'єктів абхазької промисловості та інфраструктури, які сьогодні перебувають у зруйнованому стані.

Судячи з фото, тут панує тотальна розруха, яка зачепила практично все: залізницю, електростанції, шахти, заводи, будинки.

Зауважимо, що війна 1993 року знищила лише малу частину цих об'єктів, натомість більшість із них розвалилася та закрилася вже в післявоєнні роки, коли "республікою" почали керувати з Кремля.