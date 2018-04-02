У мережі показали невдале випробування дрону "Пошти Росії": відео

У Республіці Бурятії пройшли невдалі випробування першого безпілотника "Пошти Росії". Дрон повинен був доставити посилку з Улан-Уде в село Нижній Саянтуй, яке розташовано на відстані 15 кілометрів від міста.

Про це повідомляють "Сибір. Реалії".

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Посилка важила 2 кілограми. Дрон набрав висоту та на великій швидкості врізався у найближчий будинок. Ніхто з присутніх, які спостерігали за випробуваннями, не постраждав. Дрон розбився настільки сильно, що не підлягає відновленню. Його вартість оцінюється в 1,2 мільйона рублів.





Дрон може літати на відстань до 60 кілометрів з середньою швидкістю 79 кілометрів на годину.



Церемонію запуску відкрили голова Бурятії Олексій Циденов та гендиректор "Пошти Росії" Микола Підгузов. Олексій Циденов припускає, що одна з можливих причин невдачі – скупчення Wi-Fi-точок в найближчих будинках, які створювали перешкоди для дрона. Організатори змінили місце запуску на прохання телеканалів.



За даними прес-секретаря "Пошти Росії" Катерини Крудової, під час запуску дрону виникло "нештатне відключення електронного обладнання".



Тестовий запуск повинен був стати початком багаторазових доставок за допомогою дронів.

СРОЧНО: Первый беспилотник «Почты России» с посылкой потерпел крушение после взлета в Бурятии https://t.co/vbD4DdQYl0 pic.twitter.com/EHXVBd4Dq1 — FlashSiberia (@FlashSiberia) 2 квітня 2018 р.

До слова, вулканологи вперше побудували тривимірну теплову карту діючого вулкана. Провести потрібні вимірювання під час виверження вулкана Стромболі в Італії вдалося за допомогою дослідних дронів, оснащених чутливими температурними датчиками.