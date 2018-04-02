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У мережі показали невдале випробування дрону "Пошти Росії": відео

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Невдале випробування дрону
Невдале випробування дрону "Пошти Росії" / Фото з вільних джерел

У Республіці Бурятії пройшли невдалі випробування першого безпілотника "Пошти Росії". Дрон повинен був доставити посилку з Улан-Уде в село Нижній Саянтуй, яке розташовано на відстані 15 кілометрів від міста.

Про це повідомляють "Сибір. Реалії".

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Посилка важила 2 кілограми. Дрон набрав висоту та на великій швидкості врізався у найближчий будинок. Ніхто з присутніх, які спостерігали за випробуваннями, не постраждав. Дрон розбився настільки сильно, що не підлягає відновленню. Його вартість оцінюється в 1,2 мільйона рублів.



Дрон може літати на відстань до 60 кілометрів з середньою швидкістю 79 кілометрів на годину.

Церемонію запуску відкрили голова Бурятії Олексій Циденов та гендиректор "Пошти Росії" Микола Підгузов. Олексій Циденов припускає, що одна з можливих причин невдачі – скупчення Wi-Fi-точок в найближчих будинках, які створювали перешкоди для дрона. Організатори змінили місце запуску на прохання телеканалів.

За даними прес-секретаря "Пошти Росії" Катерини Крудової, під час запуску дрону виникло "нештатне відключення електронного обладнання".

Тестовий запуск повинен був стати початком багаторазових доставок за допомогою дронів.

До слова, вулканологи вперше побудували тривимірну теплову карту діючого вулкана. Провести потрібні вимірювання під час виверження вулкана Стромболі в Італії вдалося за допомогою дослідних дронів, оснащених чутливими температурними датчиками.

Теги: Новини Росії Техно Штучний інтелект робототехніка
Джерело: 24 Канал
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