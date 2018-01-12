У мережі показали оголені фото моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі
23:12, 12 січня 2047 Читать новость на русском
Папарацці підмовили модель Розі Хантінгтон-Уайтлі у пікантному образі – вона позувала топлес на Багамах. Зйомка відбувалася в рамках рекламної кампанії марки Marks & Spencer.
Знімки опублікувало видання Daily Mail.
Розі швидко повернулася у форму після народження першої дитини і бере активну участь у фотосесіях.
Крім того, попри вагітність, вона все одно увійшла в рейтинг найбільш високооплачуваних моделей.
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Джерело: 24 Канал
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