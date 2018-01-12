У мережі показали оголені фото моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі

Папарацці підмовили модель Розі Хантінгтон-Уайтлі у пікантному образі – вона позувала топлес на Багамах. Зйомка відбувалася в рамках рекламної кампанії марки Marks & Spencer.

Знімки опублікувало видання Daily Mail.

Розі швидко повернулася у форму після народження першої дитини і бере активну участь у фотосесіях.

Крім того, попри вагітність, вона все одно увійшла в рейтинг найбільш високооплачуваних моделей.

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