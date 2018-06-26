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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У мережі показали Тіну Кароль без макіяжу

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото з Іnstagram

Українська співачка Тіна Кароль з’являлася перед своїми шанувальниками у різних амплуа, але без мейк-апу її побачиш нечасто.

На фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram виклали знімки, де зірка позує без яскравого макіяжу та гриму.

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Скоріше за все, на обличчі артистки є мінімальна кількість косметики, проте її ледь помітно.

Тіна Кароль

Прихильники Тіни написали десятки коментарів із захопленням: "Природність у моді! Ви чарівна", "Глибина, простота, ніжність, краса", "Справжня! Розкішна і мудра... Це нині рідкість".

Теги: Новини України LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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