У мережі показали українського військового, який загинув під Авдіївкою

31 січня під Авдіївкою, що на Донеччині, під час зіткнення з ворогом загинув військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ян Пуцулай.

У середу, 31 січня, з самого початку доби бойовики на Донбасі 2 рази обстріляли опорні пункти сил АТО. Внаслідок одного з цих обстрілів загинув український військовий.

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Як повідомили на офіційній сторінці 79-ої бригади у Facebook, 22-річний Ян Пуцулай загинув у результаті отриманих важких поранень. Він був у бригаді навідником.

Військовослужбовець отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання – внаслідок двостороннього бою на бойових позиціях біля населеного пункту Авдіївка Донецької області,

– зазначили у бригаді.

Під Авдіївкою загинув боєць 79-ої бригади Ян Пуцулай

Боєць родом з села Калабатине Миколаївської області. На військовій службі перебував за контрактом з 2016 року. У Яна залишились батько та матір.