У мережі показали запуск "Томагавків" по Сирії

У мережі з'явилося відео запуску ракет "Томагавк" з крейсеру військово-морських сил США "Монтерей" по одній із цілей у Сирії.

Відповідні ролики виклали ВМС США на своєму Youtube-каналі.

Читайте також: Ракетний удар по Сирії: всі деталі військової операції

В описі до відео зазначається, що У поясненні до ролика відзначається, що "Монтерей" розгорнуто в районі операцій 5-го флоту ВМС США з метою підтримки операції з морської безпеки.

Так, до його завдання входить "забезпечення підтримки союзників і партнерів, а також забезпечення свободи плавання та безперешкодного проходу торгових суден у регіоні".

Запуск "Томагавків" з крейсера ВПС США "Монтерей": відео

З'явилося відео запуску "Томагавків" по Сирії

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли під час військового удару по Сирії, який відбувся уночі проти 14 квітня, ВПС США використали новий тип ракет - AGM-158 JASSM.