У мережі порівняли стиль Меланії Трамп та королеви Летиції: фото

Іспанська королева Летиція та чарівна перша леді США Меланія Трамп зачаровують під час кожного виходу на офіційних чи світських заходах. Однак у мережі знайшли декілька образів двох відомих жінок, які дуже схожі між собою.

19 червня відбулась перша зустріч короля Філіпа VI та королеви Летиції з очільником Білого дому. Дональд Трамп зустрів високоповажних гостей зі своєю дружиною Меланією. Це був перший приїзд представників королівської родини до США від дня інавгурації чинного Президента США.

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Під час офіційного прийому як Меланія Трамп, так і її гостя Летиція виглядали розкішно. Обидві жінки оділи брендові сукні, які підкреслили їх стрункі фігури.



Зустріч королівської сім'ї з подружжям Трампів

Після такої ефектної появи Меланії та Летиції користувачі мережі порівняли інші вбрання жінок та знайшли в їх гардеробі подібні сукні. Так, в день зустрічі з першою леді США іспанська королева вбрала рожеве плаття Michael Kors. Таку ж модель сукні тільки блакитного кольору засвітила Меланія Трамп в 2017 році.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 19 Чер 2018 р. о 12:42 PDT

Окрім цього, користувачі мережі знайшли вбрання королеви Летиції, яке дуже нагадувало славнозвісний образ дружини Дональда Трампа під час зустрічі з першою леді Франції Бріджит Макрон.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 17 Чер 2018 р. о 3:23 PDT

Не обійшла увагою фан-група Меланії Трамп і стильних виходів першої леді та королеви в світлих костюмах і чорно-білих сукнях. Схожість і справді чітко простежується в "луках" двох відомих жінок, однак наслідуванням чи копіюванням це неможливо назвати. Ймовірно, така подібність образів пов'язана з вибором одного й того ж бренду.

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 15 Чер 2018 р. о 11:16 PDT