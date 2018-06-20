18:12
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У мережі порівняли стиль Меланії Трамп та королеви Летиції: фото

1317 Читать новость на русском
У мережі порівняли стиль Меланії Трамп та королеви Летиції
У мережі порівняли стиль Меланії Трамп та королеви Летиції / Getty images

Іспанська королева Летиція та чарівна перша леді США Меланія Трамп зачаровують під час кожного виходу на офіційних чи світських заходах. Однак у мережі знайшли декілька образів двох відомих жінок, які дуже схожі між собою.

19 червня відбулась перша зустріч короля Філіпа VI та королеви Летиції з очільником Білого дому. Дональд Трамп зустрів високоповажних гостей зі своєю дружиною Меланією. Це був перший приїзд представників королівської родини до США від дня інавгурації чинного Президента США.

Читайте також: Меланія Трамп показала розкішну сукню на офіційному заході: фото

Під час офіційного прийому як Меланія Трамп, так і її гостя Летиція виглядали розкішно. Обидві жінки оділи брендові сукні, які підкреслили їх стрункі фігури. 


Зустріч королівської сім'ї з подружжям Трампів

Після такої ефектної появи Меланії та Летиції користувачі мережі порівняли інші вбрання жінок та знайшли в їх гардеробі подібні сукні. Так, в день зустрічі з першою леді США іспанська королева вбрала рожеве плаття Michael Kors. Таку ж модель сукні тільки блакитного кольору засвітила Меланія Трамп в 2017 році. 

 

Окрім цього, користувачі мережі знайшли вбрання королеви Летиції, яке дуже нагадувало славнозвісний образ дружини Дональда Трампа під час зустрічі з першою леді Франції Бріджит Макрон. 

 

Не обійшла увагою фан-група Меланії Трамп і стильних виходів першої леді та королеви в світлих костюмах і чорно-білих сукнях. Схожість і справді чітко простежується в "луках" двох відомих жінок, однак наслідуванням чи копіюванням це неможливо назвати. Ймовірно, така подібність образів пов'язана з вибором одного й того ж бренду. 

 

 

Теги: LifeStyle Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електронне свідоцтво про народження: що це та як скористатися послугою
сьогодні, 18:02 Електронне свідоцтво про народження: що це та як скористатися послугою
Яніна Ткачук 23
Странные рекорды Крымского моста
сьогодні, 17:00 Странные рекорды Крымского моста
Злой Одессит 1225
Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
сьогодні, 15:03 Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
875
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сьогодні, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 912
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1905
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук