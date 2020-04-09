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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У мережі поширюють адреси "хворих" на COVID-19 киян: що кажуть у КМДА

      - Читать новость на русском
      У мережі поширюють чергові фейки про коронавірус / Ілюстративна картинка Getty images

      У соцмережах поширюють адреси киян, які начебто захворіли на коронавірус. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Зловмисників, які публікують фейки та здіймають паніку вже розшукують правоохоронці.

      Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй фейсбук-сторінці.

      Зверніть увагу Фейки про коронавірус: як не дати себе обманути

      У мережі час від часу поширюється неправдива інформація про киян, які захворіли на коронавірус. Зокрема, нещодавно з’явилися списки адрес, де начебто живуть люди з підтвердженим діагнозом Covid-19. Зазначу, ця інформація не відповідає дійсності,
      – мовиться у дописі.

      За словами Поворозника, правоохоронці вже перевіряють можливі джерела розповсюдження цієї інформації.

      Окрім того, у Києві працює Моніторинговий центр з протидії поширення COVID-19, фахівці якого співпрацюють з групами ризику, а наразі це понад 40 тисяч киян. Завдання центру – максимально запобігти розповсюдженню захворювання.

      "Уся інформація про киян, які перебувають у базі Моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ.Закликаю не поширювати недостовірну інформацію", – наголосив заступник глави КМДА.

      Які фейки про коронавірус вже гуляли мережею

      • Мешканцям Львова та Тернополя приходили повідомлення про те, що нібито міста дезінфікуватимуть з вертольотів. Схожа інформація надходила й жителям Києва.
      • Була також неправдива інформація про те, що у людей замірятимуть температуру за допомогою лазера.
      • Також в Україні свого часу поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей. Це також виявилося брехнею.
      • Неправдивою є також інформація про те, що у львівській маршрутці побили чоловіка, який кашляв. (Мовляв, пасажири подумали, що у нього коронавірус).
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус в Україні Поліція КМДА Коронавірус COVID-19 Фейки про коронавірус Новини Києва
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