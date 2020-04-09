У мережі поширюють адреси "хворих" на COVID-19 киян: що кажуть у КМДА

У соцмережах поширюють адреси киян, які начебто захворіли на коронавірус. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Зловмисників, які публікують фейки та здіймають паніку вже розшукують правоохоронці.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй фейсбук-сторінці.

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У мережі час від часу поширюється неправдива інформація про киян, які захворіли на коронавірус. Зокрема, нещодавно з’явилися списки адрес, де начебто живуть люди з підтвердженим діагнозом Covid-19. Зазначу, ця інформація не відповідає дійсності,

– мовиться у дописі.

За словами Поворозника, правоохоронці вже перевіряють можливі джерела розповсюдження цієї інформації.

Окрім того, у Києві працює Моніторинговий центр з протидії поширення COVID-19, фахівці якого співпрацюють з групами ризику, а наразі це понад 40 тисяч киян. Завдання центру – максимально запобігти розповсюдженню захворювання.

"Уся інформація про киян, які перебувають у базі Моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ.Закликаю не поширювати недостовірну інформацію", – наголосив заступник глави КМДА.

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