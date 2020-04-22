У мережі повідомили про 600 могил для жертв коронавірусу в Одесі: що на це кажуть одесити

У мережі повідомили, що в Одесі вирішили викопати могили для жертв коронавірусу COVID-19. Зокрема, на початку квітня у місті з’явилися 600 готових місць для майбутніх поховань. Самі ж одесити переконують, що цій інформації вірити не слід.

Відповідне повідомлення опублікував телеграм-канал "Одесса INFO| Коронавирус Одесса".

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За даними видання, велику кількість могил на Західному кладовищі. Нібито там мають намір ховати померлих від коронавірусу в разі масових летальних випадків.

Тут додають, що це було зроблено за прикладом Дніпра.

Також ресурс опублікував відео з тими 600 могилами.

В Одесі викопали 600 могил для жертв коронавірусу: відео

Тим часом, самі одесити сумніваються в оприлюдненій інформації та кажуть, що на людей просто наганяють паніку. За їхніми словами, на Західному кладовищі завжди є заздалегідь розкопані могили та в цьому немає нічого незвичайного, передає паблік "Підслухано Одеса" в Telegram.

Приїжджає трактор і зараз копає ділянку, щоб не копати кожен день по одній могилі. Зараз зі всього міста і не тільки ховають на західному,

– зазначив один із користувачів.



Реакція одеситів на 600 могил нібито для жертв коронавірусу

Важливо! Станом на 22 квітня на Одещині підтвердили 151 випадок COVID-19. З останніх госпіталізували медпрацівника Одеського військового госпіталю, а медсестра Ширяївської райлікарні перебуває на самоізоляції. На жаль, на Одещині вже дві людини померли від коронавірусу.

Що відомо про 600 могил у разі смертей від коронавірусу в Дніпрі

На початку квітня мер міста Борис Філатов повідомив, що тутешня влада готується до найгіршого сценарію з поширенням коронавірусу. Так, на території міських цвинтарів вже підготували ями, які призначатимуться для померлих від COVID-19. Спершу могил було 400, однак згодом їхню кількість збільшили до 600.

Крім того, для зберігання тіл закупили тисячу щільних пластикових мішків. Видаватимуть тіла з моргів у закритих трунах і перед цим їх мають дезінфікувати. Також було в планах заборонити розтин тіл померлих, у яких є підозра на коронавірус чи підтверджений аналіз.

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник у ефірі 24 каналу назвав таке рішення міського голови Дніпра "дурним піаром". За його словами, важко зрозуміти такі дії Філатова.

Про це одразу почали говорити на усіх каналах. Мабуть, це робиться для власного піару керівництва міста. Іншої причини не існує,

– вважає голова Дніпропетровської обласної ради.

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