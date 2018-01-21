У мережі пригадали останні дні захисту Донецького аеропорту: багатьох на кадрах немає у живих

21 січня 2015 року завершилися операція щодо оборони Донецького аеропорту. 242 дні українські воїни протистояли російським найманцям та боронили незалежність України.

У зв’язку з цим у 93-й бригаді вирішили нагадати, якими були дні захисту ДАПу. Зокрема, українські воїни опублікували відео, яке 17 січня 2015 року оборонці аеропорт по черзі знімали на телефон "кіборга" Ігора Гофмана.

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"Побратими просили Ігоря "потім скинути відео". Але, на жаль, за деяких відеспогади про легендарні події у ДАПі отримували вже родичі", – підкреслюється у дописі.

Зауважимо, що багатьох присутніх у кадрі вже немає у живих. Так, у ролику можна побачити Віталія Нагорняка з позивним "Даніла" (загинув 17 січня 2015 року в бою за ДАП), В’ячеслава Лисенка з позвиним "Колюня" (загинув 17 січня 2015 року в бою за ДАП) та Олексія Болдирєва з позивним "Малиш" (загинув 9 грудня 2015 року в боях поблизу Опитного).

"Після вимкнення камери "Малиш" встигне зробити крок у кімнату, а я – крок униз у яму. Далі вибух російського снаряду відніме життя у Віталіка Нагорняка та Слави Лисенка, а мене штовхне осколками у пластину броніка", – йдеться на останніх секундах відеоспогаду.

Нагадаємо, що популярний телеведучий та шоумен Сергій Притула цього дня відзначився щемливим дописом, в якому попросив вибачення у загиблих захисників ДАПу.