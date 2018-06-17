У мережі розгорівся скандал довкола бійця АТО, який фанатіє від Росії та її футболістів
Боєць, який воював у складі АТО на стороні України та є президентом асоціації міні-футболу Волині, Сергій Голоскоков, виявився прихильником Росії. Окрім того, боєць виявився уболівальником російської футбольної збірної та футбольного клубу "Спартак".
Про це на своїй сторінці у Facebook сповістила громадська організація "Спілка воїнів АТО Волині".
Так, у мережі Голоскоков публікує свої фото, на яких він радісно позує з російським прапором та символікою "Спартака" в руках.
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"Вболівати за країну-агресора, радіти її успіхам, публічно фотографуватися з триколором і виставляти фото в мережу – дуже обурливий факт", – наголосили у громадській організації.
Якщо Сергій заплутався, тоді в нього надзвичайно мало часу, щоб визначитися – або Україна в якій він живе, працює, захищає, або Росія – вокзал + валіза. Щодо цього факту просимо зацікавитися працівників СБУ щодо його діяльності та бачення себе в Україні,
– додали у "Спілці воїнів АТО Волині".
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