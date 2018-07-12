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У мережі розкрили останній секрет суперфлагмана Samsung Galaxy Note9

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Samsung Galaxy Note9: стала відомою ціна
Samsung Galaxy Note9: стала відомою ціна / Соцмережі

Вже серпні очікується презентація нового смартфону Samsung Galaxy Note9. Вже багато було сказано про цей пристрій, а таємницею залишалася лише ціна. Однак, вже з'явилася інформація, скільки він буде коштувати.

Як пише GSM Arena з посиланням на один із польських ресурсів, який, зокрема, цитує представника Samsung, ціна базової версії Samsung Galaxy Note9 з оперативкою у 6 ГБ та 128 ГБ внутрішньої пам’яті у Польщі складе 4,299 злотих, що дорівнює трохи менше ніж 30,5 тисяч гривень. Ціни моделей з більшою кількістю пам'яті поки не називаються.

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Очікується, що на світовий ринок цей смартфон надійде 9 серпня, і цього дня пристрій стане доступним для попереднього замовлення, а у Польщі він з’явиться трохи пізніше – 24 числа.

Щодо характеристик Samsung Galaxy Note9, то за попередніми даними, цей смартфон оснащено дисплеєм S-AMOLED Infinity Display діагоналлю у 6,4 дюйма. В його основі буде лежати SoC Snapdragon 845 або Exynos 9810,залежно від ринку.

Samsung Galaxy Note9,смартфон, гаджети, кольори
Samsung Galaxy Note9 буде доступним у блакитному, коричневому, чорному, фіолетовому та сірому кольорах 

Об’єм оперативної пам’яті у новинці складе 6 або 8 ГБ, а ємність вбудованої – 128 ГБ. Також очікується випуск варіанту з 256 ГБ або навіть 512 ГБ флеш-пам'яті. Акумулятор вищезазначеного смартфону має ємність 4000 мАг.

Основну камеру Galaxy Note9 матиме таку ж, яку у Galaxy S9+, а саме подвійну з роздільною здатністю у 12 Мп + 12 Мп, щоправда її буде покращено завдяки технологіям штучного інтелекту.

До слова, нещодавно у мережі з’явилася інформація, що родина смартфонів Samsung невдовзі поповниться відносно недорогою моделлю під назвою Galaxy J7 Aero.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони Інформаційні технології Samsung
Джерело: 24 Канал
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