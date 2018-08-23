У мережі шаленіють від гребенів з кристалів: фото
Західні блогери давно полюбили кристали, тому не дивно, що швидке визнання завоювали гребені з цього матеріалу.
Найбільшою популярністю користуються гребені з кварцу, аметисту, галаксіта і обсидіану. Експерти навіть радять б’юті процедуру для розслаблення: нанести кілька крапель улюбленої ефірної олії на гребінь і повільно проводити по волоссю.
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Наразі гребені-кристали доступні лише в США або ж в онлайн-магазинах.
Джерело: 24 Канал
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