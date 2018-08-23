У мережі шаленіють від гребенів з кристалів: фото

Західні блогери давно полюбили кристали, тому не дивно, що швидке визнання завоювали гребені з цього матеріалу.

Найбільшою популярністю користуються гребені з кварцу, аметисту, галаксіта і обсидіану. Експерти навіть радять б’юті процедуру для розслаблення: нанести кілька крапель улюбленої ефірної олії на гребінь і повільно проводити по волоссю.

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Наразі гребені-кристали доступні лише в США або ж в онлайн-магазинах.

Допис, поширений 사라케이트 Sarah Kate Watson-Baik (@urbanwit) 17 Сер 2018 р. о 8:51 PDT

Допис, поширений CrownWorks (@crown_works) 27 Чер 2018 р. о 10:17 PDT