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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У мережі шаленіють від гребенів з кристалів: фото

212 Читать новость на русском
Гребені з кристалів
Гребені з кристалів / Фото з Іnstagram

Західні блогери давно полюбили кристали, тому не дивно, що швидке визнання завоювали гребені з цього матеріалу.

Найбільшою популярністю користуються гребені з кварцу, аметисту, галаксіта і обсидіану. Експерти навіть радять б’юті процедуру для розслаблення: нанести кілька крапель улюбленої ефірної олії на гребінь і повільно проводити по волоссю.

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Наразі гребені-кристали доступні лише в США або ж в онлайн-магазинах.

 

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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