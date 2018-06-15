У мережі відкрили збір коштів на останній фільм Леоніда Кантера

У 2004-му році вони подолали 60 тисяч кілометрів і відзняли 400 годин унікального відеоматеріалу...

Документально-пригодницький фільм "Людина з табуретом" покаже мандрівку до Тихого океану, гру та життя ініціатора – режисера, продюсера та мандрівника Леоніда Кантера, який 4 червня добровільно пішов з життя.

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"У Леоніда з'явилася шалена ідея, яка повністю змінила не тільки його життя, а й долі дуже багатьох людей, які підхопили цю сміливу авантюру. Йдеться про гру "З табуретом до океану", суть якої – донести 4 табурети з київської кухні на береги 4 світових океанів. Разом із виставами, співами, пригодами і відкриттями, мандрівники несли глибокий сенс мистецької ініціативи – довести собі і світові, що мрії здійснюються, якщо їх здійснювати," – йдеться у спільноті.

Так, Кантер із командою однодумців провів 4 масштабні експедиції до Атлантичного, Індійського, Льодовитого й Тихого океанів, знімаючи документальні фільми.

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Ця мандрівка повністю змінила їх життя

На берегах кожного з них таки встановили пам'ятники зі звичайних кухонних табуретів, які височіють на скелях як символи того, що слід невтомно рухатися вперед до своїх мрій, а не просиджувати безцільно свої життя.

Ця Гра дає відчуття, ніби береш себе акуратно двома пальчиками, припіднімаєш над усім тим, що раніше було твоїм повсякденням і стабільністю і переносиш в дивовижні "запропоновані обставини". А потім спостерігаєш, як поведеш себе в тих нових обставинах. Так дізнаєшся, хто ти є насправді,

– говорив Кантер про цей проект.

"Табуретний шлях" проліг до краю землі, на Мис Горн. Мандрівники проїхали автостопом через Канаду, Сполучені Штати, Мексику, Панаму, Болівію, Колумбію, Еквадор, Бразилію, Аргентину, Чилі...



Мандрівники подолали 60 тисяч кілометрів

Вони зустрічали людей на іншому боці планети, які шукають щастя – у церквах, медитаціях, карнавалах, піснях, ворожінні, пияцтві та наркотиках.

Вони голодували, важко працювали, спали, де доведеться, мились в річках та водоспадах і все заради своєї химерної мрії – віднести табурет на край землі.



Леонід Кантер дуже любив дорогу і життя

"А поки дорослі боролись за виживання в жорстокій реальності, маленька дівчинка мандрувала світом казок. Відважна Маґдалена, знаходячись посеред цього химерного карнавалу, жила власним життям, де немає метушні, турбот та пристрастей. Вона слухала казки, які їй розповідали місцеві мешканці і пізнавала всесвіт. А на самому краю Вогняної Землі, у головних героїв з'явилась друга дитина. Вони не встигли приїхати до лікарні і просто у таксі народили дівчинку на ім'я Патагонія. Почалося нове життя", – йдеться в описі.



Разом з батьками подорожувала 2-річна донечка Маґдалена

У 2016-му видали книгу "З табуретом до Океану", яка стала літературним сценарієм майбутнього фільму.

Леонід починав роботу над цим фільмом разом із командою. Він мріяв реалізувати це кіно більше, ніж будь-яке інше,

– говорить продюсер Катерина Мізіна.

Дивіться відео-заклик режисера підтримати фільм:

Тому безліч його напрацювань та бачень увійдуть до фільму. Завершувати кіно будуть вже без нього. Але Кантер лишив чіткі й детальні вказівки щодо роботи над фільмом і організації прокату.

Над фільмом працюватиме команда, яка створила документальні стрічки "Добровольці Божої Чоти" і "МІФ", які мали найширший прокат в Україні та покази у 25 країнах світу.

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Режисером фільму стане Ярослав Попов. Над анімацією працюватиме українська студія "Ridni animation". Звуковий супровід створить найкраща команда "KWA sound production", яка робила звук для фільмів "Кіборги", "Міф", "Жива Ватра", "ТойЩо ПройшовКрізьВогонь" та Марко Галаневич – лідер гуртів "Даха Браха" та "OY sound system".

Стрічку обіцяють презентувати в українських кінотеатрах вже цієї осені. Доброчинці отримають змогу потрапити на прем'єрні покази фільму в містах України та світу. Нині зібрано 18 тисяч гривень з 400 тисяч необхідних. До кінця збору коштів лишається 65 днів.

Підтримати проект можна тут.