У мережі відреагували на появу нової прозорої кока-коли: деталі

Знаменита компанія Coca-Cola здивувала світ незвичною новинкою: коричневий напій став прозорим. Окрім цього, виробники замінили карамель екстрактом лимона.

Компанія Coca-Cola зробила експеримент та впродовж року готувалась до випуску продукції. Перед запуском виробництва експерти виготовили 50 зразків "очищеної" коли, залишивши в результаті один рецепт. Представники Coca-Cola презентували новинку в Японії. У продажі прозорий напій з'явився 11 червня, відтак мережа рясніє відгуками користувачів.

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"Я не розумію, який сенс прозорої Coca-Cola. Смак не сподобався взагалі", – написала незадоволена прихильниця бренду.

I don’t understand a meaning with Coca-Cola as transparence. The taste is not delicious at all ‍♀️ Though it is popular to do a drink transparently, how about anything in the US in recent Japan? #CocaColaClear #Japan #コカコーラクリア pic.twitter.com/eARTKqQ6Ya — Jlover Lily (@roselily0502) 11 червня 2018 р.

"Я придбав нову Coca-Cola, яка нещодавно з'явилась на ринку в Японії. Що сталось з усіма цими новими шкідливими напоями? Я, звичайно, не випив його, тому ця прозора гидота швидко потрапила до раковини", – написав користувач мережі.

I took one for the team and tried the new #CocaColaClear which has gone on the market #Japan-side this week. What is with all these new dirty water drinks? Clear tea, clear latte...? I don’t normally drink #Coke and this abomination was poured quickly down the sink. pic.twitter.com/9dsaWgCgUa — Cole Cameron (@colecameron) 14 червня 2018 р.

Серед користувачів соцмережі Twitter були й такі, хто схвильовано куштували нову кока-колу. Люди зробили яскраві фото, додавши, що нарешті отримали змогу випити незвичний напій, доступний тільки в Японії.

"Це було досить смачно", – поділились враженнями японці.

since this summer available in Japan, soon here also in Thailand #CocaColaClear? pic.twitter.com/1ZKIvT8B1p — Paulinbangkok44 (@paulinbangkok44) 13 червня 2018 р.