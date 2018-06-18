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У мережі відреагували на появу нової прозорої кока-коли: деталі

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У мережі відреагували на появу нової прозорої кока-коли
У мережі відреагували на появу нової прозорої кока-коли / Фото з вільних джерел

Знаменита компанія Coca-Cola здивувала світ незвичною новинкою: коричневий напій став прозорим. Окрім цього, виробники замінили карамель екстрактом лимона.

Компанія Coca-Cola зробила експеримент та впродовж року готувалась до випуску продукції. Перед запуском виробництва експерти виготовили 50 зразків "очищеної" коли, залишивши в результаті один рецепт. Представники Coca-Cola презентували новинку в Японії. У продажі прозорий напій з'явився 11 червня, відтак мережа рясніє відгуками користувачів. 

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"Я не розумію, який сенс прозорої Coca-Cola. Смак не сподобався взагалі", – написала незадоволена прихильниця бренду. 

 

"Я придбав нову Coca-Cola, яка нещодавно з'явилась на ринку в Японії. Що сталось з усіма цими новими шкідливими напоями? Я, звичайно, не випив його, тому ця прозора гидота швидко потрапила до раковини", – написав користувач мережі. 

 

Серед користувачів соцмережі Twitter були й такі, хто схвильовано куштували нову кока-колу. Люди зробили яскраві фото, додавши, що нарешті отримали змогу випити незвичний напій, доступний тільки в Японії. 

"Це було досить смачно", – поділились враженнями японці. 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Coca-Cola Японія
Джерело: 24 Канал
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