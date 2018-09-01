20:26
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 13°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

У мережі вийшов перший трейлер політичної драми "Головний кандидат" з Х'ю Джекманом: відео

89 Читать новость на русском
Х'ю Джекман
Х'ю Джекман / Скріншот з фільму

В мережі вийшов перший трейлер фільму "Головний кандидат", який заснований на реальних подіях. Головну роль кандидата у президенти у ньому зіграв 49-річний актор Х'ю Джекман.

Джекман грає головну чоловічу роль – політика на ім'я Гері Харт, який в 1987 році балотувався на пост президента від Демократичної партії США. Він лідирував в передвиборній гонці, але через звинувачення ЗМІ у позашлюбних зв'язках його рейтинг впав і він програв вибори.

Читайте також: Арештована зірка "Район Мелроуз" Хізер Локлір отримала нові обвинувачення

Крім того, у фільмі знімалися актори Віра Фарміга, Дж. К. Сіммонс, Сара Пакстон та інші.

Режисер Джейсон Рейтман наголошує, що глядачі побачать десятки різних точок зору. 

У прокат фільм вийде у листопаді цього року.

Трейлер фільму "Головний кандидат": дивитися онлайн

 

Теги: LifeStyle Кіно Х'ю Джекман
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
сьогодні, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 18:51 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
сьогодні, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
сьогодні, 15:00 Фейкова прозорість: чому недоброчесні судді легко долають усі перевірки
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сьогодні, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук