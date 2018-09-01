У мережі вийшов перший трейлер політичної драми "Головний кандидат" з Х'ю Джекманом: відео
В мережі вийшов перший трейлер фільму "Головний кандидат", який заснований на реальних подіях. Головну роль кандидата у президенти у ньому зіграв 49-річний актор Х'ю Джекман.
Джекман грає головну чоловічу роль – політика на ім'я Гері Харт, який в 1987 році балотувався на пост президента від Демократичної партії США. Він лідирував в передвиборній гонці, але через звинувачення ЗМІ у позашлюбних зв'язках його рейтинг впав і він програв вибори.
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Крім того, у фільмі знімалися актори Віра Фарміга, Дж. К. Сіммонс, Сара Пакстон та інші.
Режисер Джейсон Рейтман наголошує, що глядачі побачать десятки різних точок зору.
У прокат фільм вийде у листопаді цього року.
Трейлер фільму "Головний кандидат": дивитися онлайн