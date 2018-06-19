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У мережі вражені подібністю образів Меган Маркл та принцеси Діани: фотопорівняння

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У мережі вражені подібністю образів Меган Маркл та принцеси Діани
У мережі вражені подібністю образів Меган Маркл та принцеси Діани / Фото із соцмереж

Герцогиня Сассекська Меган Маркл дедалі частіше вражає громадськість своїми стильними образами. Дружина принца Гаррі обирає витончені вбрання, які дещо схожі до стилю принцеси Діани.

Про це повідомляє The Daily Mail

Нещодавно Меган Маркл зачарувала розкішним вбранням від Oscar de la Renta на весіллі племінниці принцеси Діани. Герцогиня Сассекська засвітилась в білій сукні з блакитним принтом, яке злегка оголяло її струнку ногу. Варто зазначити, що Меган, як завжди, виглядала витончено та стильно, демонструючи королівську елегантність.

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Та саме цей образ Меган Маркл викликав чимале обговорення в мережі. Прихильники королівської родини вгледіли у сукні подібність до туніки, яку принцеса Діана, яку мама принца Гаррі вбрала під час поїздки до Саудівської Аравії в 1986 році. 

 

Подібний виріз, кольори та стильний рослинний орнамент змусили користувачів мережі припускати, що Меган Маркл запозичує стиль принцеси Діани. "Меган запозичує стиль леді Ді?", "Красиві принти у двох красунь", "Такою, як принцеса Діана, їй не бути", "Справлді? Вона копіює Діану. Розумна дівчинка", – прокоментували користувачі мережі. 

Думки щодо цього питання розійшлись. Інші прихильники королівської сім'ї стали на захист Меган, зазначивши, що в цьому немає жодного плагіату, оскільки вбрання різні. "У Меган свій власний стиль. Сподіваюся, їй дозволять бути особистістю, а не копією". 

 

Допис, поширений 9Honey (@9honey)

 

 

Водночас модні критики теж не були одностайними щодо вибору сукні Меган Маркл. Одні стверджували, що це найкраще вбрання для літніх весільних церемоній, інші – порівнювали одяг герцогині Сассекської з об'ємним халатом. 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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