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У мережі знайшли двійника Пугачової: фото

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У Алли Пугачової знайшовся двійник
У Алли Пугачової знайшовся двійник / Соцмережі

У Росії живе людина, яка дуже є схожою на "примадонну" російської та радянської естради Аллу Пугачову, і кохає вона також коміка. Мовиться про дружину гумориста Гаріка Мартиросяна Жанну Левіну.

Зокрема, на те, що вона дуже нагадує Пугачову, звернули увагу її підписники після того, як Левінаопублікувала це фото.

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"Вчора 7 годин танцювала на 15-ти сантиметрових підборах на дуже веселому 45-тому дні народження красивої 18-річної подруги. З ранку болить все, крім голови. Її і фотографую", – підписала світлину жінка.

Але її читачі одразу почали проводити паралелі з Пугачовою.

"Пріма! Донна!" "Алла Борисівна" "На Пугачову схожа тут", "Пугачова – в молодості", – підкреслювали користувачі.

У підсумку Жанна Левіна вирішила зробити колаж і розповіла, що із символом естради нашого східного сусіда її пов'язує не тільки зовнішню схожість.

Минулий мій допис викликав бурю коментарів про мою схожість на фотографії з Аллою Борисівною Пугачовою. І ви абсолютно маєте рацію! Я люблю гумориста та Алла Борисівна любитб гумориста. Щоправда, я люблю старого, а вона – молодого. Я маю вигляд на 40 років і Алла Борисівна має вигляд на 40. Правда, мені – 20, а Аллі Борисівні – 69. Мене дуже любить моя мама та Аллу Борисівну любить моя мама. Я – "жінка, яка співає" та Алла Борисівна – "жінка, яка співає". Щоправда, я співаю в душі, а Алла Борисівна – на сцені. Я бачила наживо Філіпа Кіркорова, і Алла Борисівна бачила. Щоправда, я бачила на сцені, а Алла Борисівна – в душі,
– зауважила Жанна Левіна.

 

Прошлый мой пост вызвал бурю комментариев о моем сходстве на фотографии с Аллой Борисовной Пугачевой. И вы абсолютно правы! Я люблю юмориста и Алла Борисовна любит юмориста.Правда, я люблю старого,а она молодого. Я выгляжу на 40 лет и Алла Борисовна выглядит на 40. Правда, мне 20,а Алле Борисовне 69. Меня очень любит моя мама и Аллу Борисовну любит моя мама. Я -«женщина, которая поет» и Алла Борисовна -«женщина, которая поет». Правда, я пою в душе ,а Алла Борисовна на сцене. Я видела живьем Филиппа Киркорова, и Алла Борисовна видела.Правда, я видела на сцене, а Алла Борисовна в душе.

A post shared by Janna Levina (@jannalevina_martirosyan) on

До слова, вона є за освітою юристом, а з Гаріком Мартиросяном познайомилася в Сочі на фестивалі КВК у далекому 1997 році. Серйозні стосунки між ними зав'язалися вже за рік – у 1998-му. У 2004 році у пари народилася дочка Жасмін, а через п'ять років син Даніель. Гарік неодноразово зізнавався, що він – домашня людина та майже весь вільний час намагається проводити з сім'єю. Жінка активно веде сторінку в Instagram, де повідомляє фанатам останні новини.

До слова, нещодавно Алла Пугачова показала, хто її може замінити на сцені.

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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