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У мережі з'явилась пишнотіла дівчина-двійник Меган Маркл: неймовірна схожість

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Двійник Меган Маркл
Двійник Меган Маркл / Фото з вільних джерел

Хоч Меган Маркл не продовжує акторську кар'єру, вона завойовує дедалі більшу популярність у світі. Однак, як виявилось, у герцогині Сассекської є двійник – модель plus-size, що вражає схожістю з дружиною принца Гаррі.

Після одруження принца Гаррі з Меган Маркл акторка отримала неймовірну популярність у світі. Діти та наречені повторюють розкішний весільний образ герцогині Сассекської, а весь світ спостерігає за всіма новинами, пов'язаними із життям новоспеченого подружжя. 

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Та є й такі, хто теж отримує вигоду від успіху Меган Маркл. Мова йде не про скандальних родичів акторки, а про модель, яка має дивовижну схожість із зіркою.

Відомо, що пишнотілу манекенницю звати Еріка Лорен. Американка є успішною моделлю plus-size у Лос-Анджелесі. Її розкішне пряме волосся, очі каштанового кольору, ідеальна шкіра та риси обличчя створюють враження, що це герцогиня Сассекська з пишними формами. Від такої схожості Еріка Лорен в захваті та зізнається, що це їй трішки допомагає в кар'єрі. 

Я не можу заперечувати, що є деякі спільні риси. Я теж мулатка, як вона. Нещодавно побачила фотографію Меган в новинах, коли вона була молодшою: герцогиня виглядала так само, як і я в тому віці,
– зазначила Еріка Лорен в коментарі виданню Metro

Варто зазначити, що Еріка Лорен демонструє у соціальній мережі різні образи. Модель приміряє як елегантні сукні, так і звичайні буденні речі. У кожному "луку" манекенниця вражає схожістю з герцогинею, відтак майже 200 тисяч людей стежать за її життям у соцмережі. 

 

When I find that shirt that perfectly describes how I feel today #superthick @femininefunk

Допис, поширений Erica Lauren M (@theericalauren)

 

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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