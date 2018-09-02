У мережі з'явились архівні фото Тіни Кароль в купальнику
Українська співачка Тіна Кароль полюбляє вражати прихильників ефектними вбраннями з пікантним декольте. Тепер у мережі з'явились архівні знімки артистки, яка позувала перед камерою у купальнику.
За роки вокальної кар'єри Тіна Кароль стала своєрідним еталоном жіночності та грації. Співачка полюбляє одягати звабливі сукні, які підкреслюють її тендітні форми.
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Водночас блог у соціальних мережах зірка заповнює ефектними виступами на гастролях та виходами на світські події. Однак цього прихильникам Тіни Кароль інколи стає мало, відтак у мережі активно діє фан-сторінка артистки. Саме там люди публікують архівні фото зірки та маловідомі світлини.
Нещодавно прихильники Тіни Кароль показали знімки, на яких співачка позувала у блискучому блакитному купальнику на фоні моря. Артистка засвітила пишні груди в пляжному вбранні. Мокре волосся та звабливий погляд Тіни Кароль додав сексуальності її образу.
Користувачі мережі не стримували свого захвату від знімків. "Гаряча, як хачапурі", "Ви неповторна", "Гарна жінка завжди красива", – написали учасники фан-клубу Тіни Кароль.