18:22
19 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Армія нежиті для Путіна. Передвиборча брехня міжнародного масштабу
Вєсті Кремля
23:25, 18 грудня
Вєсті.UA. Лікар для генпрокурора. М'який закарпатський сепаратизм
Вєсті.UA
22:52, 18 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

У мережі з'явились ескізи ймовірної весільної сукні Меган Маркл

15:25, сьогодні 2193 Читать новость на русском
Меган Маркл: ймовірне весільне вбрання
Меган Маркл: ймовірне весільне вбрання / radiotrek.rv.ua

Голлівудська акторка Меган Маркл, яка заручилась з британським принцом Гаррі, активно готується до весільної церемонії.

Про це повідомляє видання TMZ.

Відомо, що королівське весілля відбудеться 19 травня 2018 року. Оскільки до важливої події залишилось 5 місяців, наречена вже активно шукає дизайн сукні. Для цього британська королівська родина звернулась до декількох знаменитих модельєрів.

Читайте також: Королівські традиції: що заборонять робити Меган Маркл після весілля з принцом Гаррі

Відомо, що Меган Маркл звернулась до ізраїльського дизайнера Інбала Дрора. Саме він показав ескізи ймовірного вбрання королівської нареченої.

Зазначимо, що вироби Інбала Дрора мають значну популярність в Голлівуді. Зокрема, дизайнер розробляв плаття для Бейонсе та Наомі Уоттс. Сукні коштують від 8 до 10 тисяч доларів. Ймовірно, весільне вбрання Меган Маркл коштуватиме значно дорожче.

Ескіз плаття для Меган Маркл

Теги: LifeStyle Мода Королівське весілля Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Біткойн: чергова піраміда чи нова епоха грошей?
сьогодні, 18:01 Біткойн: чергова піраміда чи нова епоха грошей?
159
Олег Скрипка і ВВ презентують відео-мультик
сьогодні, 17:01 Олег Скрипка і ВВ презентують відео-мультик "Країна Мрій" до дня Святого Миколая: відчуйте казку
Олег Скрипка 626
Почему Украине будет очень сложно реинтегрировать Донбасс
сьогодні, 16:00 Почему Украине будет очень сложно реинтегрировать Донбасс
Павло Казарін 607
Прихід RyanAir знову відкладається в далекий ящик, при чому щоразу все далі й далі
сьогодні, 15:05 Прихід RyanAir знову відкладається в далекий ящик, при чому щоразу все далі й далі
Микола Давидюк 585
Заборона російських сайтів в Україні: проблеми реалізації та законодавчі перспективи
сьогодні, 13:04 Заборона російських сайтів в Україні: проблеми реалізації та законодавчі перспективи
Інтернет-свобода 1374
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Невідомі зі зброєю здійснили розбійний напад на підприємця посеред дня в Одесі: відео (18+)
27 липня , 16:48
Нечувана байдужість: жінка запхала новонароджене дитя у морозильну камеру на Одещині
 30 листопада , 23:20
Росія вирішила відмовитися від "гумконвоїв" на окупований Донбас
 15 вересня , 07:52
Оприлюднили втрати України на Донбасі за три роки війни: шокуюча цифра
 8 серпня , 14:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук