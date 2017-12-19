У мережі з'явились ескізи ймовірної весільної сукні Меган Маркл

Голлівудська акторка Меган Маркл, яка заручилась з британським принцом Гаррі, активно готується до весільної церемонії.

Про це повідомляє видання TMZ.

Відомо, що королівське весілля відбудеться 19 травня 2018 року. Оскільки до важливої події залишилось 5 місяців, наречена вже активно шукає дизайн сукні. Для цього британська королівська родина звернулась до декількох знаменитих модельєрів.

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Відомо, що Меган Маркл звернулась до ізраїльського дизайнера Інбала Дрора. Саме він показав ескізи ймовірного вбрання королівської нареченої.

Зазначимо, що вироби Інбала Дрора мають значну популярність в Голлівуді. Зокрема, дизайнер розробляв плаття для Бейонсе та Наомі Уоттс. Сукні коштують від 8 до 10 тисяч доларів. Ймовірно, весільне вбрання Меган Маркл коштуватиме значно дорожче.

Ескіз плаття для Меган Маркл