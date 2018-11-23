У мережі з'явились фото 21-річної коханки одруженого ватажка бойовиків Пушиліна

У мережі опублікували фотографії 21-річної Марії Богатової, якій приписують роман з лідером самопроголошеної "ДНР" Денисом Пушиліним.

Опублікував світлини Telegram-канал "Народна правда – Донбас".

Читайте також: Хто кого переживе: Пушилін і Пасічник почали смертельну боротьбу



Богатову називають коханкою одруженого Пушиліна

Ще більше уваги до себе привернула молодиця, ставши "депутаткою" фейкової "республіки".



21-річна Богатова стала "депутаткою парламенту"

"Ще одну мамину "депутатшу" парламенту "ДНР" вам в стрічку. Зустрічайте, "великий" парламентарій та "наймудріший" законотворець Богатова Марія Андріївна, 21 рік", – зазначили у повідомленні.



Богатовій всього 21 рік

Зазначимо, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін одружений і має двох (за повідомленнями деяких ЗМІ, трьох) дітей.

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини та Луганщини заявили про намір 11 листопада 2018 року провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків. За підсумками так званого плебісциту, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін – він здобув 60,86% голосів і обігнав свого найближчого переслідувача Романа Храменкова аж на 46,58%. 20 листопада, в окупованому Донецьку відбулась церемонія "інавгурації" ватажка фейкової "ДНР" Дениса Пушиліна.