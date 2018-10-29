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      У мережі з'явились фото будинку, в якому помер репер Мак Міллер

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      Американський репер Мак Міллер помер ще на початку вересня, однак його ім'я досі не зникає із таблоїдів. У мережі з'явились фото маєтку музиканта, в якому знайшли його тіло.

      За інформацією TMZ, маєток виставили на ріелторських сайтах для оренди. За місяць проживання в елітному будинку родичі репера прагнуть отримати близько 10 тисяч доларів. 

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      Відомо, що будинок розташований в елітному районі Лос-Анджелеса – долині Сан-Фернандо. З маєтку відкривається дивовижний вид на місто та каньйони. Мак Міллер передбачив зони відпочинку у невеличкому дворі: там можна приготувати їжу в барбекю та влаштувати пікнік. 


      Будинок Мак Міллера / The Daily Mail

      У маєтку репера є 3 спальні з ванними кімнатами, простора вітальня, кімната з більярдним столом та чимала кухня. Мак Міллер обрав світлий інтер'єр помешкання та стильні сучасні меблі. 


      Елітний маєток Мак Міллера / The Daily Mail

      Нагадаємо, що 7 вересня у Каліфорнії помер репер Мак Міллер (справжнє ім'я Малкольм Джеймс Маккормік). Тіло артиста знайшли в його будинку після кількох годин з часу його смерті. Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили розсипаний білий порошок, тому у поліції підозрюють, що причиною смерті артиста було передозування наркотиками. Напередодні смерті репер запросив друзів до свого помешкання. Ймовірно, саме під час вечірки Мак Міллер і помер. Коли приїхали правоохоронці, у будинку не було доказів, що вказували б на гучні посиденьки друзів. 

      Хто такий Мак Міллер?
      Американський реп-виконавець, який захоплювався хіп-хопом з 15 років. Справжнє ім'я артиста було Малкольм Джеймс Маккормік, однак через його немилозвучність співак вирішив взяти творчий псевдонім Мак Міллер. Першу пісню репер записав у 2007 році, а у 2010 році вийшов дебютний кліп до треку "Knock Knock". Водночас молодий композитор, який вмів грати на барабанах, піаніно та гітарі, брав участь у записах джазових композицій. Така практика позначилась на кар'єрі Мак Міллера. Ледь не кожного року він випускав нові альбоми та гастролював країною з новими композиціями.

      Велику увагу громадськості привертало й особисте життя Мак Міллера. У вересні 2016 року артист розпочав стосунки зі співачкою Аріаною Гранде. Пара влаштовувала спільні виступи та записала пісню "The Way". Знаменитостям пророкували заручини, але у травні співаки оголосили про розрив стосунків. Одразу після цього Аріана Гранде заручилась з ведучим Пітом Девідсоном.

      Теги: LifeStyle Музика Фотоновини Втрати
      Джерело: 24 Канал
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