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У мережі з'явились невідомі досі фото легендарного Девіда Боуї: дивовижні кадри

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Девід Боуї
Девід Боуї / Taschen

Мережу підкорили незвичні знімки культового актора, музиканта та продюсера Девіда Боуї. Кадри були створені під час зйомки фільму "Людина, яка впала на Землю",

У 1976 році світ кінематографа розбурхала кінострічка "Людина, яка впала на Землю". Фільм приніс не тільки нові прийоми у зйомці, але й відкрив талант легендарного рок-музиканта Девіда Боуї. Саме в кінострічці митець дебютував як актор, зігравши головну роль прибульця з планети, який потрапив на Землю в пошуках води. 

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Надзвичайна гра Девіда Боуї підкорила весь світ, а позалаштункові знімки вмістили до однієї унікальної книги. Видавництво Taschen опублікувала кілька світлин, зроблених фотографом Девідом Джеймсом під час створення фільму "Людина, яка впала на Землю".

Примарний, галюцинаторний і з захоплюючим головним персонажем у виконанні Девіда Боуї, "Людина, яка впала на Землю" Ніколаса Роуга, є культовою частиною наукової фантастики. В цій книзі зібрана велика колекція портретів і залаштункових світлин фотографа Девіда Джеймса, в тому числі, приголомшливі знімки Боуї в образі гуманоїда Томаса Джерома Ньютона,
– розповіли автори книги. 


Девід Боуї (невідомі кадри музиканта)


Сюрреалістична зйомка


Зйомка кінострічки "Людина, яка впала на Землю"


Фотосесія покійного Девіа Боуї


Девід Боуї


За лаштунками зйомок


Знімальний майданчик "Людини, яка впала на Землю"


Акторська гра Девіда Боуї


"Людина, яка впала на Землю"

Хто такий Девід Боуї?
Девід Боуї – британський рок-музикант, композитор та актор, який після 18 місяців боротьби з раком печінки помер 10 січня 2016 року. Йому було 69 років. Упродовж своєї музичної кар'єри альбоми Боуї розійшлися тиражем понад 136 мільйонів примірників, а у 2003 році він став другим найбагатшим музикантом Великої Британії після виконавця Пола Маккартні. Його ім'я було занесено до Зали слави рок-н-ролу у 1996 році, а 6 альбомів представлено у списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Теги: LifeStyle Кіно Історія
Джерело: 24 Канал
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