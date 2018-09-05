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У мережі з'явилися чутки про вагітність Тіни Кароль

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото з відкритих джерел

Шанувальники відомої української співачки Тіни Кароль запідозрили артистку у вагітності.

Приводом для чуток стала публікація одної фотографії Тіни Кароль в фан-клубі артистки в соціальній мережі Instagram.

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На світлині Тіна Кароль зображена у той день, коли дала концерт у столичному торговому центрі Sky Family Park. Тіна позує у яскравому образі – червоній кольчузі з металевими деталями від бренду Fannieschiavoni.

Так, користувачі звернули увагу, що на одному з фото Тіна тримає руку на животі. Інтригує також і підпис до нього.

"Не губіться у здогадках. Вам все відомо", – йдеться у коментарі під фото.

Після чого шанувальники також почали активно коментувати світлину: "Вагітна?", "Який милий животик. Вітаю. Нарешті у цих очах з'явиться блиск щастя", "Підозріло, вагітна?" та інші.

 

Теги: LifeStyle Музика Тіна Кароль Мережа
Джерело: 24 Канал
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