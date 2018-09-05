У мережі з'явилися чутки про вагітність Тіни Кароль

Шанувальники відомої української співачки Тіни Кароль запідозрили артистку у вагітності.

Приводом для чуток стала публікація одної фотографії Тіни Кароль в фан-клубі артистки в соціальній мережі Instagram.

Читайте також: Тіна Кароль у день народження покійного чоловіка показала зворушливі фото

На світлині Тіна Кароль зображена у той день, коли дала концерт у столичному торговому центрі Sky Family Park. Тіна позує у яскравому образі – червоній кольчузі з металевими деталями від бренду Fannieschiavoni.

Так, користувачі звернули увагу, що на одному з фото Тіна тримає руку на животі. Інтригує також і підпис до нього.

"Не губіться у здогадках. Вам все відомо", – йдеться у коментарі під фото.

Після чого шанувальники також почали активно коментувати світлину: "Вагітна?", "Який милий животик. Вітаю. Нарешті у цих очах з'явиться блиск щастя", "Підозріло, вагітна?" та інші.