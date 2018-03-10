У мережі з'явилися фото та відео сутичок за участю "свободівця" Левченка у Києві
Оприлюднено світлини та відео з місця зіткнення між активістами та тітушками, участь якому брали і "свободівці" – парламентар Юрій Левченко та депутат Київради Святослав Кутняк.
Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці ресурсу "Київ оперативний".
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Сутички відбулися на Татарці у Києві
Зазначається, що сутички відбулися між жителями Татарки (історична місцевість у Києві — "24") та тітушками, які приїхали захистити демонтаж гаражів.
За словами місцевих жителів, тітушки приїхали захищати демонтаж гаражів
"Уранці 9 березня на вулиці Половецькій, 25/27 почалися протистояння місцевих жителів і тітушок. Останні приїхали захищати людей, які проводять демонтаж гаражів. Трохи перестаралися і добряче побили депутатів Юрія Левченка та Святослава Кутняка. Закінчилося великою сутичкою-побоїщем та втечею тітушок з місця подій", — йдеться у повідомленні.
У результаті місцеві жителі масово кулаками прогнали тітушок
Додамо, що також було опубліковано відповідні фото та відео. Зокрема, на кадрах жінка говорить, що правоохоронці жодним чином не реагували на дії з боку тітушок, відтак місцеві жителі самі вирішили їх прогнати.
У підсумку постраждали не лише тітушки, а й їхній автомобіль
Увага! Відео містить елементи жорстокості (18+)
Сутички між активістами та тітушками на Татарці у Києві: відео
Нагадаємо, уранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.
Натомість у поліції стверджують інше. Правоохоронці, зокрема, наголошують, що до місця демонтажу гаражів, який проводили працівники благоустрою, прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, і намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю, у результаті чого виникла сутичка.
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