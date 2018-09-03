У мережі з'явилися перші фото могили Кобзона

У мережі опублікували перші фото могили російського і радянського співака, депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона, який помер 30 серпня на 81-му році життя.

Відповідні фото опублікувало видання "Московський комсомолець".

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30 серпня, стало відомо, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням.

2 вересня, у Москві відбулася церемонія прощання з Кобзоном, після якої артиста поховали на Востряковському кладовищі поблизу з могилою його матері.

Зазначається, що на кладовищі ввели "спецрежим" і на похорон пускали тільки за перепустками. Проте, після того, як шанувальники співака почали обурюватися, до могили почали пропускати всіх охочих.



Могила Йосипа Кобзона



Йосипа Кобзона поховали у Москві