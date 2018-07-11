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У мережі з'явилось моторошне відео ДТП за участю Джорджа Клуні

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Джордж Клуні потрапив у ДТП: відео з місця аварії
Джордж Клуні потрапив у ДТП: відео з місця аварії / Фото з вільних джерел

Популярний актор Джордж Клуні потрапив у жахливу аварію в Італії. Наразі з'явилось моторошне відео з камер спостереження, на якому видно момент зіткнення.

Відомо, що аварія сталась у вівторок, 10 липня. Мопед Джорджа Клуні зіткнувся на дорозі з машиною Mercedes. За інформацією західних ЗМІ, актор отримав численні травми ноги, руки та тазу. За кілька годин обстеження Джорджа Клуні виписали зі шпиталю.

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У Сorriere TV з'явилось моторошне відео, на якому зафіксований момент ДТП. На кадрах видно, що Джордж Клуні їхав сам на мопеді. Чорний Mercedes виїхав на зустрічну смугу, щоб зробити маневр, не пропустивши транспорт знаменитості. Відтак актор врізався в лобове скло авто та впав на асфальт. 

Джордж Клуні ДТП Італія
Голлівудський актор Джордж Клуні потрапив в аварію (фото – The Sun)

До пораненого Джорджа Клуні одразу підбігли очевидці, які й викликали медиків. Актора терміново доправили до клініки міста Ольбія, однак за кілька годин виписали зі шпиталю. 


Джордж Клуні потрапив у моторошну ДТП (фото – The Sun)

Дивіться відео з місця аварії за участю Джорджа Клуні (відео містить моторошні кадри):

 

Нагадаємо, що Джордж та Амаль Клуні проживають на італійському острові Сардинія разом зі своїми дітьми-двійнятами. Там сім’я проведе щонайменше до кінця літа. Причиною цього є участь Джорджа Клуні у зйомках міні-серіалу "Catch 22". 

Теги: LifeStyle Аварії та ДТП Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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