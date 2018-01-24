У мережі з'явилося відео моменту смертельної аварії в Москві, є фото (18+)
23:52, 24 січня 1202 Читать новость на русском
У середу, 24 січня, водій не впорався з керуванням і зніс автобусну зупинку поблизу будинку 68 по проспекті Миру у Москві. Внаслідок ДТП двоє людей загинули.
Відео моменту аварії з'явилися на YouTube.
На кадрах видно, як машина врізається на великій швидкості у автобусну зупинку.
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Смертельна аварія в Москві
Смертельна аварія в Москві
До слова, у вівторок, 23 січня, у Німеччині, земля Баден-Вюртемберг, у повітрі зіткнулися малий літак і вертоліт. Внаслідок аварії загинули 4 людини.
Джерело: 24 Канал
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