У мережі з'явилося відео останніх секунд життя російського пілота СУ-25, який загинув у Сирії

Російські ЗМІ переконують, що у Сирії пілот Су-25 Роман Філіпов після того, як його літак збили місцеві повстанці, підірвав себе гранатою, аби не потрапити у полон.

У одному із телеграм каналів з’явилися кадри, як стверджується, останнього бою льотчика. Читайте також: З'явились неочікувані деталі щодо смерті російського пілота в Сирії "Останній бій пілота Су-25СМ. Він підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон до бойовиків", – зазначається у дописі. Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитим сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов.