У мережі з'явилося відео останніх секунд життя російського пілота СУ-25, який загинув у Сирії
22:59, 4 лютого 13787 Читать новость на русском
Російські ЗМІ переконують, що у Сирії пілот Су-25 Роман Філіпов після того, як його літак збили місцеві повстанці, підірвав себе гранатою, аби не потрапити у полон.
У одному із телеграм каналів з’явилися кадри, як стверджується, останнього бою льотчика.
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"Останній бій пілота Су-25СМ. Він підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон до бойовиків", – зазначається у дописі.
Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитим сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов.
Джерело: 24 Канал
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