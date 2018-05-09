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У мережі з'явився тизер нового абсолютно безрамкового смартфону від Lenovo

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Lenovo випустить безрамковий смартфон
Lenovo випустить безрамковий смартфон / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 9 травня, компанія Lenovo опублікувала тизер нового безрамкового смартфону компанії. Щоправда на фото показали лише частину девайсу.

Про це йдеться на сайті Andro News.

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Свого часу компанія Lenovo прагнула "догнати та перегнати" і варто зазначити, що це їй успішно вдавалося. Китайці навіть придбали мобільний підрозділ Motorola, аби отримати більше грошей із продажів іменитого бренду. Проте вони не змогли повторити успіх Motorola і змушені були випускати смартфони із власних логотипом.

Варто зазначити, що наразі корпорація не має великої кількості бажаючих купувати пристрої, тому вона знайшла інший вихід – створити щось трендове із заявкою на рекордність характеристик.

Тизер нового смартфону від Lenovo
Тизер нового смартфону від Lenovo

В опублікованому новому тизері від китайської компанії видно, що Lenovo планує випустити абсолютно безрамковий смартфон. Щоправда, на фото видно лише частину нового девайсу, тому судити остаточно, що новинка абсолютно не матиме рамок не можна. Смартфон чимось нагадуватиме Xiaomi Mi Mix 2 і наразі точно не зрозуміло чи виробник обіграв фронтальну камеру та розмовний динамік. Можливо, він взяв на озброєння ідею з висувною камерою, як у випадку з Vivo Apex.

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Наразі немає ніякої ясності про начинку майбутнього творіння від Lenovo і на самому тизері тільки натяки. Представити новинку компанія може вже 14 червня.

Теги: Китай Техно Смартфони Lenovo
Джерело: 24 Канал
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