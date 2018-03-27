У мережі з'явився трейлер фільму про боротьбу України проти агресії Кремля

Опубліковано перший трейлер української воєнної драми "Черкаси", яка є заснованою на реальних подіях. У стрічці, зокрема, розповідається про те, що відбувалося у 2014 році під час анексії Криму.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

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"Чотири роки тому тральщик "Черкаси" був єдиним з тринадцяти кораблів, якому вдалося втримати український стяг на своїй щоглі на озері Донузлав, під час анексії Криму. Впродовж трьох тижнів екіпаж судна гідно тримав оборону, мужньо чинив опір, відбиваючи атаки військ РФ", – коментують у відомстві.

Режисером фільму виступив черкащанин Тимур Ященко, а його консультантом був реальний командир тральщика "Черкаси", почесний громадянин міста Черкаси, Юрій Федаш. Крім того, до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014-го року.

В Україні фільм "Черкаси" буде корисно подивитись тим, хто любить кричати: "Сдали Крым", "Там никто ничего не делал". Щоб ці скептики побачили, як, прикриваючись жінками та дітьми, "зелені чоловічки" захоплювали військові частини. Про ці моменти російська пропаганда не згадує, але так було насправді. Я є переконаним, що завдяки ВМС ми маємо зараз Україну. Якби ми тоді розпочали стріляти, то невідомо, де зараз був би державний кордон України. Тоді по всій довжині нашого кордону стояло 100-тисячне військо росіян,

– наголошує Юрій Федаш.

Зйомки фільму проходили за підтримки Державного агентства України з питань кіно та ВМС ЗС України в Очакові, Одесі та невеличкому селі Чернігівської області. Кіно вже знято та змонтовано, а йде робота на постпродакшеном та зведенням звуку.

Зауважимо, що над саундтреком до стрічки "Черкаси" працюють Катя Чілі та Антон Байбаков.

"Я дуже хотів би, щоб фільм "Черкаси" став для українців ще одним яскравим доказом незламності духу українських воїнів-патріотів, які у складний для нашої країни час опинилися в епіцентрі протистояння. І мені дуже приємно, що цієї осені в кінотеатрах буде цілий парад якісних патріотичних стрічок від українських режисерів. Це свідчення того, що наше кіно живе та активно розвивається", – зауважив очільник Держкіно Пилип Іллєнко.

Трейлер фільму "Черкаси": відео

Додамо, прем'єру воєнної драми "Черкаси" заплановано на серпень 2018 року.

"Сьогодні вийшов трейлер українського фільму "Черкаси". Держава виділила 17 мільйонів гривень на створення стрічки. Наш уряд завжди підтримує українське кіно. Прем'єра є запланованою на серпень 2018 року. Будемо чекати". – написав український прем’єр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.