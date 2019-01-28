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      У мережу потрапило листування Еміліано Сала з людиною, яка організувала злощасний переліт

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      Еміліано Сала
      Еміліано Сала / Фото з відкритих джерел

      У мережі з'явилося листування Еміліано Сали і гравця молодіжного складу "Кардіфф Сіті" Джека Маккея, який є сином агента Віллі Маккея, що займався переходом Сали з "Нанта" в "Кардіфф".

      Видання BBC оприлюднило телефонну переписку форварда з гравцем "Кардіффа" Джеком Маккеєм. Останній запропонував Салі приватний літак.

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      Батько та брат Маккея, які займаються агентською діяльністю, безпосередньо причетні до трансферу Сали в "Кардіфф". Виявляється, що вони також організовували його приліт в Уельс.

      18 січня

      Маккей: "Мій тато сказав, що завтра ти вирушаєш додому. Я можу знайти літак, який доставить тебе прямісінько у Нант. Ти зможеш повернутись у понеділок, коли тобі буде зручно, щоб наступного дня розпочати тренування".

      Сала: "О, це прекрасно. Я дивився, чи є якісь рейси на завтра".

      Маккей: "Він сказав, що може організувати літак, який полетить прямо в Нант".

      Сала: "Скільки це буде коштувати?".

      Маккей: "Нічого. Говорить, якщо ти допомагатимеш мені забивати голи, це буде безкоштовно".

      Сала: "Хахаха, з великим задоволенням".

      Сала: "Ми заб'ємо дуже багато голів".

      Сала: "Я хочу вилетіти завтра зранку, біля 11 години, та повернутись в понеділок ввечері, приблизно о 9".

      Маккей: "Добре. Я відправлю тобі повідомлення, коли все буде вирішено".

      20 січня

      Маккей: "Привіт. Чи міг би ти прибути о 7 години вечора? Лише тому, що пілот повинен повернутися на північ після того, як він прилетить в Кардіфф".

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      Сала: "Думаю, що це буде можливо о 7:30".

      Маккей: "Добре".

      Сала: "Ти міг би дізнатись, чи можу я взяти це з собою (фото багажу).

      Маккей: "Так, добре".

      Сала: "Але це не стане проблемою для літака?".

      Маккей: "У літаку є достатньо місця для твого багажу".

      Сала: "Окей".

      21 січня

      Маккей: "Незабаром я тобі зателефоную".

      Маккей: "Він сказав, що це та ж компанія".

      Сала: "Добре, дякую".

      Що сталося з Еміліано Сала

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      Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
      Джерело: 24 Канал
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