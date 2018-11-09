У мережу потрапив момент ДТП за участю авто Лещенка та вантажівки

В інтернеті з’явився запис з відеореєстратора, на якому зафіксовано момент зіткнення фури та легковика, за кермом якого перебував нардеп Сергій Лещенко.

24 канал повідомляв, що у Києві на Окружній дорозі сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen, що належить Сергію Лещенку, та вантажівки.

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У підсумку машину політика розвернуло на 180 градусів, а фура DAF з’їхала на узбіччя та перекинулася. Сам Лещенко не постраждав, натомість його помічниця отримала струс мозку, а водій вантажівки вилетів через лобове скло.

Згодом активіст і учасник бойових дій на Донбасі Валерій Прозапас оприлюднив відео, зняте на відеореєстратор, на якому видно момент аварії.

"Добре мати знайомих розвідників. Класичне підрізання. Поліції роботи", – зазначив він.

Нагадаємо, 9 листопада сталася ще одна ДТП за участю політиків – у Бельгії кортеж прем'єрки Великобританії Терези Мей та голови уряду Бельгії Шарля Мішеля потрапив в автомобільну аварію. У результаті ні Тереза Мей, ні Шарль Мішель, за даними ЗМІ, не постраждали, натомість поранено двох поліцейських, які супроводжували високопосадовців.